“Tra mare e stelle Natale alle Egadi 2024”: un programma ricco di iniziative per grandi e piccini

Prenderà il via oggi “Tra mare e stelle Natale alle Egadi 2024”, il programma di eventi promosso dal Comune di Favignana, in collaborazione con l’Area Marina Protetta e le associazioni del territorio, per celebrare insieme le festività natalizie. Dal 15 dicembre al 6 gennaio, le isole di Favignana, Marettimo e Levanzo si animeranno con concerti, spettacoli, attività per bambini, degustazioni e momenti di aggregazione. Tutti gli eventi saranno gratuiti e aperti al pubblico.
“Abbiamo lavorato con impegno per creare un programma che rispecchi le tradizioni natalizie e il senso di comunità delle nostre Isole”, dichiara l’assessore Stefania Bevilacqua, con delega al Turismo. “Le piazze saranno il cuore pulsante delle attività, perché crediamo che il Natale appartenga a tutti e sia l’occasione perfetta per condividere momenti di gioia e calore. Invitiamo tutti a partecipare numerosi per vivere insieme un’atmosfera magica e coinvolgente”.
IL PROGRAMMA
15 dicembre FAVIGNANA | Ex Stabilimento Florio
17.30 “Una notte come tante” – Concerto della PicoBandAgain
18 dicembre MARETTIMO | Oratorio parrocchiale
17.00 Recita dei bambini della Scuola
21 dicembre FAVIGNANA | Piazza Matrice
15.00 Casa di Babbo Natale con consegna delle letterine e foto ricordo e merenda
21 dicembre MARETTIMO | Oratorio parrocchiale
10.30 Tarta Avventura
16.00 Apertura del Villaggio di Babbo Natale
16.30 Animazione e giochi per bambini con degustazioni
21.00 Giochi di società
21 dicembre LEVANZO | Centro sociale
15.30 Tarta Avventura
22 dicembre MARETTIMO
10.00 Visita ai presepi tradizionali delle famiglie
22 dicembre LEVANZO | Centro sociale
15.00 Animazione con Babbo Natale e gli elfi, baby dance, sculture di palloncini e spettacolo con sketch di magia, fuoco e bolle di sapone giganti
23 dicembre FAVIGNANA | Piazza Matrice
15.00 “Clic Clac” – Spettacolo di acrobatica e verticalismo a cura della compagnia “Duo Minuti”
A seguire “Ci vuole calma” – Spettacolo di clownerie e giocoleria con Gianmarco Amato
23 dicembre FAVIGNANA | Ex Stabilimento Florio
17.30 “Melodie di Natale” – Concerto del Corpo Bandistico M° Giuseppe Beninati
23 dicembre MARETTIMO | Oratorio parrocchiale
10.30 Animazione e giochi per bambini
24 dicembre FAVIGNANA
15.30 Sfilata della PicoBandAgain per le vie del paese
18.00 Giro di Babbo Natale
27 dicembre FAVIGNANA | Centro sociale “I Fenomeni”
17.00 Torneo natalizio di Burraco a coppie
27 dicembre MARETTIMO | Oratorio parrocchiale
17.30 Animazione, gonfiabili e zucchero filato per bambini
21.00 Serata Karaoke
28 dicembre FAVIGNANA | Piazza Matrice
15.00 Casetta di Babbo Natale gonfiabile, baby dance, giochi, intrattenimento per bambini e spettacolo con sketch di magia di fuoco, danza led, sculture di palloncini e zucchero filato
A seguire “Nemici pubblici” – Spettacolo di coppia clown, con finale di fuoco, musica e giocoleria
28 dicembre MARETTIMO | Oratorio parrocchiale
10.30 Giochi per bambini con animazione e dolcetti
17.30 Sagra della Sfincia
29 dicembre FAVIGNANA | Piazza Matrice
10.30 Tarta Avventura
16.30 Tombola del Mare
29 dicembre MARETTIMO | Oratorio parrocchiale
20.00 Sagra del Pane e panelle
21.00 Serata Karaoke
30 dicembre FAVIGNANA | Piazza Matrice
15.00 Laboratorio circense e sculture di zucchero filato
30 dicembre MARETTIMO | Oratorio parrocchiale
10.30 Tombola del Mare
17.00 Il dolce di Natale – Gara culinaria
18.00 Giochi di società
21.00 “Chi vuol essere Milionario” – Gioco su grande schermo
30 dicembre LEVANZO | Centro sociale
15.30 Tombola del Mare
31 dicembre FAVIGNANA | Piazza Matrice
23.00 Capodanno in Piazza
31 dicembre MARETTIMO | Oratorio parrocchiale
23.00 Aspettando il Capodanno…
2 gennaio FAVIGNANA
16.30 La Prateria sommersa
17.00 Sfilata della “Christmas Dixie Band”
2 gennaio MARETTIMO | Oratorio parrocchiale
16.00 Giochi tradizionali per bambini
21.00 “Memorial degli anni 60 delle feste tradizionali isolane” – Video proiezione
2 gennaio LEVANZO | Centro sociale
10.30 La Prateria sommersa
3 gennaio FAVIGNANA | Piazza Matrice
15.00 Spettacolo di bolle giganti e Sagra della Sfincia
3 gennaio MARETTIMO | Oratorio parrocchiale
10.30 La Prateria sommersa
18.30 Tradizionale Ricotta cu’ sere fatta al momento
19.30 Sagra del Pane ca mortadella
21.30 Serata musicale con Gruppo Folk
4 gennaio FAVIGNANA | Piazza Matrice
16.30 “Christmas Jazz” – Concerto del Duo Jazz
4 gennaio MARETTIMO | Oratorio parrocchiale
16.00 Super Tombola per bambini
19.30 Spaghettata di pasta cu l’agghia
5 gennaio FAVIGNANA
17.00 Processione dei Re Magi accompagnati dalla PicoBandAgain
5 gennaio MARETTIMO | Oratorio parrocchiale
17.30 Arrivo dei Re Magi
21.00 Maxi Tombola e brindisi di fine festività con degustazione di dolci
6 gennaio FAVIGNANA | Piazza Matrice
15.00 La Befana con i trampoli – Festa per bambini