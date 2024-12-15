“Tra mare e stelle Natale alle Egadi 2024”: un programma ricco di iniziative per grandi e piccini

Condividi questo articolo?

Prenderà il via oggi “Tra mare e stelle Natale alle Egadi 2024”, il programma di eventi promosso dal Comune di Favignana, in collaborazione con l’Area Marina Protetta e le associazioni del territorio, per celebrare insieme le festività natalizie. Dal 15 dicembre al 6 gennaio, le isole di Favignana, Marettimo e Levanzo si animeranno con concerti, spettacoli, attività per bambini, degustazioni e momenti di aggregazione. Tutti gli eventi saranno gratuiti e aperti al pubblico.

“Abbiamo lavorato con impegno per creare un programma che rispecchi le tradizioni natalizie e il senso di comunità delle nostre Isole”, dichiara l’assessore Stefania Bevilacqua, con delega al Turismo. “Le piazze saranno il cuore pulsante delle attività, perché crediamo che il Natale appartenga a tutti e sia l’occasione perfetta per condividere momenti di gioia e calore. Invitiamo tutti a partecipare numerosi per vivere insieme un’atmosfera magica e coinvolgente”.

IL PROGRAMMA

15 dicembre FAVIGNANA | Ex Stabilimento Florio

17.30 “Una notte come tante” – Concerto della PicoBandAgain

18 dicembre MARETTIMO | Oratorio parrocchiale

17.00 Recita dei bambini della Scuola

21 dicembre FAVIGNANA | Piazza Matrice

15.00 Casa di Babbo Natale con consegna delle letterine e foto ricordo e merenda

21 dicembre MARETTIMO | Oratorio parrocchiale

10.30 Tarta Avventura

16.00 Apertura del Villaggio di Babbo Natale

16.30 Animazione e giochi per bambini con degustazioni

21.00 Giochi di società

21 dicembre LEVANZO | Centro sociale

15.30 Tarta Avventura

22 dicembre MARETTIMO

10.00 Visita ai presepi tradizionali delle famiglie

22 dicembre LEVANZO | Centro sociale

15.00 Animazione con Babbo Natale e gli elfi, baby dance, sculture di palloncini e spettacolo con sketch di magia, fuoco e bolle di sapone giganti

23 dicembre FAVIGNANA | Piazza Matrice

15.00 “Clic Clac” – Spettacolo di acrobatica e verticalismo a cura della compagnia “Duo Minuti”

A seguire “Ci vuole calma” – Spettacolo di clownerie e giocoleria con Gianmarco Amato

23 dicembre FAVIGNANA | Ex Stabilimento Florio

17.30 “Melodie di Natale” – Concerto del Corpo Bandistico M° Giuseppe Beninati

23 dicembre MARETTIMO | Oratorio parrocchiale

10.30 Animazione e giochi per bambini

24 dicembre FAVIGNANA

15.30 Sfilata della PicoBandAgain per le vie del paese

18.00 Giro di Babbo Natale

27 dicembre FAVIGNANA | Centro sociale “I Fenomeni”

17.00 Torneo natalizio di Burraco a coppie

27 dicembre MARETTIMO | Oratorio parrocchiale

17.30 Animazione, gonfiabili e zucchero filato per bambini

21.00 Serata Karaoke

28 dicembre FAVIGNANA | Piazza Matrice

15.00 Casetta di Babbo Natale gonfiabile, baby dance, giochi, intrattenimento per bambini e spettacolo con sketch di magia di fuoco, danza led, sculture di palloncini e zucchero filato

A seguire “Nemici pubblici” – Spettacolo di coppia clown, con finale di fuoco, musica e giocoleria

28 dicembre MARETTIMO | Oratorio parrocchiale

10.30 Giochi per bambini con animazione e dolcetti

17.30 Sagra della Sfincia

29 dicembre FAVIGNANA | Piazza Matrice

10.30 Tarta Avventura

16.30 Tombola del Mare

29 dicembre MARETTIMO | Oratorio parrocchiale

20.00 Sagra del Pane e panelle

21.00 Serata Karaoke

30 dicembre FAVIGNANA | Piazza Matrice

15.00 Laboratorio circense e sculture di zucchero filato

30 dicembre MARETTIMO | Oratorio parrocchiale

10.30 Tombola del Mare

17.00 Il dolce di Natale – Gara culinaria

18.00 Giochi di società

21.00 “Chi vuol essere Milionario” – Gioco su grande schermo

30 dicembre LEVANZO | Centro sociale

15.30 Tombola del Mare

31 dicembre FAVIGNANA | Piazza Matrice

23.00 Capodanno in Piazza

31 dicembre MARETTIMO | Oratorio parrocchiale

23.00 Aspettando il Capodanno…

2 gennaio FAVIGNANA

16.30 La Prateria sommersa

17.00 Sfilata della “Christmas Dixie Band”

2 gennaio MARETTIMO | Oratorio parrocchiale

16.00 Giochi tradizionali per bambini

21.00 “Memorial degli anni 60 delle feste tradizionali isolane” – Video proiezione

2 gennaio LEVANZO | Centro sociale

10.30 La Prateria sommersa

3 gennaio FAVIGNANA | Piazza Matrice

15.00 Spettacolo di bolle giganti e Sagra della Sfincia

3 gennaio MARETTIMO | Oratorio parrocchiale

10.30 La Prateria sommersa

18.30 Tradizionale Ricotta cu’ sere fatta al momento

19.30 Sagra del Pane ca mortadella

21.30 Serata musicale con Gruppo Folk

4 gennaio FAVIGNANA | Piazza Matrice

16.30 “Christmas Jazz” – Concerto del Duo Jazz

4 gennaio MARETTIMO | Oratorio parrocchiale

16.00 Super Tombola per bambini

19.30 Spaghettata di pasta cu l’agghia

5 gennaio FAVIGNANA

17.00 Processione dei Re Magi accompagnati dalla PicoBandAgain

5 gennaio MARETTIMO | Oratorio parrocchiale

17.30 Arrivo dei Re Magi

21.00 Maxi Tombola e brindisi di fine festività con degustazione di dolci

6 gennaio FAVIGNANA | Piazza Matrice

15.00 La Befana con i trampoli – Festa per bambini