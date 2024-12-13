Si presenta a Giarre il romanzo di Sebastiano Ardita “Il coraggio del male”

Condividi questo articolo?

Continuano con grande successo di partecipazione del pubblico le presentazioni del primo romanzo di Sebastiano Ardita “Il coraggio del male” . Lunedi 16 Dicembre alle 17.00 l’autore partecipa al Salone degli Specchi del Palazzo Municipale di Giarre per parlare del suo libro e questa volta l’incontro è organizzato da Clessidra 2021, dall’Associazione Giarrese Avvocati , dalla Fidapa Sezione di Giarre e Riposto, dal Rotary Giarre Riviera Jonico Etnea, dal Lions Club Giarre Riposto e dalla Fidapa Porto dell’Etna. In questa occasione il sindaco di Giarre Leo Cantarella porta i saluti istituzionali all’illustre ospite, mentre dialoga con l’autore il giornalista Rosario Sorace. Le letture sono curate da Miranda Grasso.