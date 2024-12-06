San Giovanni La Punta ospiterà la mostra “Dee, Donne e Madonne nell’hic et nunc dell’esistenza”

Condividi questo articolo?

Dal 13 al 20 dicembre 2024, la Contea del Caravaggio, a San Giovanni La Punta (CT), ospiterà la mostra “Dee, Donne e Madonne nell’hic et nunc dell’esistenza”, un’opportunità imperdibile per esplorare le potenti e sfaccettate rappresentazioni della femminilità attraverso la pittura contemporanea.

Ventisei dipinti, alcuni creati appositamente per l’occasione dagli artisti catanesi Maria Tripoli e Carmelo Fabio D’Antoni, saranno protagonisti di un coinvolgente percorso visivo che intreccia tradizione e innovazione, offrendo nuove e affascinanti chiavi di lettura.

In occasione dell’inaugurazione, che avrà luogo il 13 dicembre alle ore 18 presso la suggestiva Villa delle Arti – Contea del Caravaggio, vi invitiamo a vivere un momento esclusivo e multisensoriale, un’esperienza unica che trascende il semplice vernissage.

Sarà un’opportunità speciale per incontrarsi, condividere emozioni e riflessioni, e lasciarsi coinvolgere da un evento che celebra la bellezza e la complessità dell’universo femminile.