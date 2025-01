Mascali si illumina a festa. Entra nel vivo il ricco programma natalizio

Condividi questo articolo?

Mascali si illumina a festa. Entra nel vivo il ricco programma di eventi promossi dall’amministrazione comunale.

Piazza Duomo è diventata il cuore pulsante delle festività. Gli stand allestiti offrono l’opportunità di degustare i prodotti tipici locali e di scoprire le creazioni degli artigiani del posto. Un’occasione unica per valorizzare il territorio e sostenere l’economia locale.

Dalle 15 alle 19 di oggi, sabato 21, il centro storico sarà animato dalla presenza di Babbo Natale, che a bordo di un caratteristico trenino farà il giro delle vie del paese, distribuendo sorrisi e dolci ai bambini. Un momento magico che farà brillare gli occhi dei più piccoli.

Domenica 22 dicembre, piazza Duomo sarà ancora più animata. L’iniziativa “Natale in piazza” con For Dream offrirà gonfiabili, elfi e truccabimbi, garantendo il divertimento di grandi e piccini. In contemporanea si svolgerà la Giornata dello sport e dell’inclusione natalizia, un’occasione per promuovere lo sport e l’inclusione sociale, con la partecipazione delle associazioni locali e del Soroptimist. Il programma natalizio di Mascali dedica ampio spazio ai bambini, con numerose iniziative pensate appositamente per loro. Laboratori creativi, spettacoli, giochi e la visita alla Casa di Babbo Natale renderanno il Natale dei più piccoli indimenticabile.

“Siamo molto soddisfatti del programma natalizio che abbiamo messo a punto – afferma l’assessore allo Spettacolo, Valentina Gullotta – vogliamo offrire ai nostri bambini un Natale ricco di magia e divertimento, un’occasione per stare insieme e condividere momenti di gioia”.