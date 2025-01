Mascali Piazza Duomo si è trasformata in un vero e proprio villaggio di Natale

Condividi questo articolo?

Mascali si è vestita a festa per accogliere grandi e piccini in una giornata ricca di magia e divertimento. Piazza Duomo si è trasformata in un vero e proprio villaggio di Natale, dove i più piccoli hanno potuto vivere momenti indimenticabili.

Numerose le attività organizzate dall’Amministrazione comunale per i bambini: gonfiabili colorati, balli scatenati, laboratori creativi per realizzare decorazioni natalizie e, naturalmente, la tanto attesa visita a Babbo Natale. I piccoli hanno potuto consegnare le loro letterine e ricevere in cambio dolci sorprese.

L’atmosfera natalizia ha avvolto tutto il centro storico, creando un’atmosfera magica e coinvolgente. Le luminarie, l’albero illuminato al centro della piazza, gli stand con i prodotti artigianali natalizi e le decorazioni, hanno contribuito a rendere la giornata ancora più speciale. Proseguono nelle frazioni le attività, il 28 dicembre a Santa Venera con il suggestivo presepe vivente inaugurato domenica scorsa per iniziativa della parrocchia che sarà visitabile e il torneo di briscola a S,Antonino.

“L’amministrazione comunale – ha detto l’assessore allo Spettacolo, Valentina Gullotta – ha dimostrato ancora una volta il suo impegno nel valorizzare il territorio e nel creare occasioni di aggregazione per i cittadini. La riuscita della giornata di festa è la conferma che questo tipo di iniziative sono molto apprezzate dalla unità”.