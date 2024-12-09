M5S, voto bis boccia Grillo. Conte: “Voltiamo pagina”

Condividi questo articolo?

Nella seconda consultazione vota il 64,90% degli iscritti: sì all’eliminazione del garante e alla modifica del simbolo

La seconda votazione del Movimento 5 stelle guidato da Giuseppe Conte, richiesta da Beppe Grillo, conferma oggi 8 dicembre l’esito della prima consultazione: la figura del garante sarà eliminata, a esprimersi a favore dell’opzione l’80,56% dei votanti. Alla consultazione hanno partecipato 58.029 persone, ovvero il 64,90% della base e circa 4mila in più rispetto alla prima consultazione del 21-24 novembre. Il ruolo del garante del Movimento 5 stelle, per il 38,81% dei votanti, non deve essere affidato a nessun altro organo. Per il 35,96%, invece, deve essere affidato al Comitato di Garanzia, per il 18,74 a un organo collegiale appositamente eletto e, ancora, il 6,49% si è astenuto.

Annunci

La base del M5S conferma anche il voto sulla procedura per la modifica del simbolo con l’84,91% dei favorevoli. In questa maniera, il presidente potrà proporre un cambiamento con l’approvazione del Consiglio nazionale e del voto degli iscritti.

La base del Movimento 5 stelle conferma che il presidente, ergo Conte, non deve essere iscritto ad altri partiti politici nei dieci anni precedenti, con il 98,48% dei voti deve inoltre garantire pluralità e trasparenza nelle candidature al ruolo di presidente, che per l’84,98% deve anche approvare le alleanze politiche locali. ‘Appena’ il 51,14% è contrario al fatto che la carica diventi incompatibile con quella di ministro, presidente del Consiglio o di una delle due Camere.

“Ora voltiamo pagina, andiamo avanti con grande forza”, dice Conte. “Il Movimento 5 Stelle ha rivotato. Ha rivotato in massa: quorum ampiamente superato con una partecipazione addirittura più alta di due settimane fa. Questa è l’onda dirompente di una comunità che non conosce limiti e ostacoli, in cui tutti contano davvero”, dice il leader. “Ora si volta pagina. Il Movimento si rifonda sulle indicazioni arrivate con Nova dagli iscritti. Andiamo avanti con grande forza, con l’orgoglio di quel che abbiamo fatto, ma lo sguardo fisso nel futuro”, aggiunge sui social

“Abbiamo una passione immensa e tante battaglie da fare tutti insieme per cambiare il Paese. Ho delle cose molto importanti da dirvi, domani dalle 16.00 ci vediamo qui in diretta. Scrivete nei commenti le vostre domande, domani proverò a rispondervi. Viva il Movimento!”, conclude Conte nel messaggio alla base.