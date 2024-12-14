La CNA di Palermo Main Sponsor del Chrismas Village per i bambini meno abbienti della città

Condividi questo articolo?

La CNA di Palermo (Artigiani e Imprenditori d’Italia) rappresenta 2900 artigiani e commercianti, 790 piccole e medie imprese, 4.000 pensionati e 10.000 cittadini del territorio, e, da sempre vuole, partecipare alla vita della comunità e migliorare la società costruendo reti e creando legami. Le festività di Natale sono un momento importante e la CNA di Palermo ha deciso di essere main sponsor del Christmas Village allestito nell’ex padiglione covid alla Fiera del Mediterraneo, con l’intento di contribuire nel prossimo futuro alla riqualifica di tutta l’area fieristica insieme ad altri partner pubblici e privati.

Per abbracciare tutta la città e rendere questo momento dell’anno un po’ speciale per tutti e tutte, la CNA regalerà duecento biglietti ai bambini meno abbienti tramite Kala Onlus e l’Oratorio di Santa Chiara che da anni si prendono cura nel quartiere dell’Albergheria dei più piccoli. Inoltre gli artigiani dell’associazione saranno presenti in diversi mercati natalizi dislocati in città, in particolare al “Christmas Town” in via Maqueda e alla mostra mercato “Cittadella del Natale” di piazzale Ungheria.

