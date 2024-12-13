Il musicista palermitano Pierpaolo Petta suonerà tra i reperti dell’Antiquarium e Museo Pirro Marconì

Condividi questo articolo?

Il musicista palermitano Pierpaolo Petta suonerà la sua fisarmonica tra i reperti dell’Antiquarium e Museo Pirro Marconi che si trova all’interno del sito archeologico di Himera di Buonfornello (Pa). Grazie alla collaborazione tra Ars Nova e il Parco archeologico di Himera, Solunto e Monte Jato insieme a Significa Palermo Ets nell’ambito del programma Urban Theatre. Il concerto si terrà domenica 15 dicembre alle ore 18 ad ingresso gratuito.

“Urban Theatre” è mirato a potenziare la conoscenza e l’attrattiva della realtà territoriale di contesto a partire dalla ricca ed articolata realtà del territorio metropolitano palermitano e di quello regionale siciliano. L’attivazione di spazi urbani specificamente riconoscibili come luoghi della narrazione del territorio mira a rendere disponibile ai cittadini e ai turisti un potente strumento di contatto e appropriazione (o riappropriazione) della relazione con i patrimoni di ambiente, cultura e arte di cui il comprensorio metropolitano di Palermo è ricchissimo.

Pierpaolo Petta, nato a Palermo nel 1978, è un fisarmonicista e compositore di origini arbëreshe. Diplomato in Contrabbasso e Musica Jazz al Conservatorio V. Bellini di Palermo, ha studiato fisarmonica con il celebre Frank Marocco. Petta ha tenuto concerti in prestigiosi palcoscenici internazionali e collaborato con artisti di fama mondiale come Nicola Piovani e Antonella Ruggiero. Le sue composizioni originali, arrangiate per l’occasione, offrono una vasta gamma di emozioni, dalla passione del tango all’energia del jazz.