“Il Messaggero” celebra il Giubileo con un videomapping sulla facciata

Condividi questo articolo?

Spettacolare installazione visiva sulla sede storica del quotidiano romano in via del Tritone a Roma

Una spettacolare installazione visiva, proiettata sulla sede storica del quotidiano romano in via del Tritone, a dare il via alle feste di Natale e per celebrare l’inizio dell’Anno Santo 2025. L’Amministratore Delegato del giornale, Azzurra Caltagirone ha acceso l’animazione, progettata da Enel, che proietta sulla facciata del palazzo di via del Tritone le pagine storiche del quotidiano che hanno raccontato i momenti più importanti dell’Italia e del mondo dell’ultimo secolo e mezzo. A presenziare l’evento, Monsignor Rino Fisichella, Pro – prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione e delegato del Papa per il Giubileo, Paolo Ruffini, Prefetto del Dicastero per la Comunicazione ed Andrea Tornielli, Direttore Editoriale.

Annunci

Ad accompagnare turisti e cittadini romani nello shopping natalizio, arricchendo di colore e luci il centro della Capitale per tutte le festività, ci saranno le pagine più iconiche del giornale, le pagine che hanno immortalato le notizie più importanti d’Italia sino alla visita di Papa Francesco a via del Tritone. Attraverso un QRcode anch’esso proiettato in videomapping tutti gli interessati potranno collegarsi in tempo reale alla home page ilmessaggero.it.

Il sostegno di Enel e la collaborazione progettuale di Enel X hanno consentito anche di esaltare l’installazione attraverso una nuova e suggestiva illuminazione a radenza colorata che metterà in evidenza i dettagli architettonici dell’edificio de Il Messaggero, dalla tettoia monumentale ai balconi creando uno spettacolo immersivo che catturerà l’attenzione dei visitatori.

L’iniziativa vuole coniugare la grande contemporaneità di un’installazione che esalta la tecnologia della luce con la tradizione del racconto che, fra ricordi di immagini passate, presenti e future, celebra insieme al Vaticano, l’arrivo del Giubileo 2025. Un legame storico, quello tra il giornale di Roma e lo Stato Vaticano, fatto di confronti, di cronaca e di narrazioni.

Boffo: “Evento importante per Roma e per ‘Il Messaggero'”

”Questa iniziativa è una celebrazione del Natale, illuminando la facciata de ‘Il Messaggero’, facciamo in modo che diventi parte integrante di tutta la coreografia romana in occasione delle festività” sottolinea il direttore Guido Boffo. “Quest’anno è l’anno del Giubileo e per noi e per Roma è un evento importante, anche ‘Il Messaggero’ apre le sue porte a quanti verranno in questa città. Si parla di 2 milioni di turisti tra pellegrini e non pellegrini”.

”Oggi è uscito uno speciale su ‘Il Messaggero’ con interventi di Papa Francesco, del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, con le loro interpretazioni del Giubileo – spiega Boffo -. E’ un messaggio a quanti verranno a Roma per questo evento. Ovviamente seguiremo il Giubileo quest’anno, anche con una copertura internet importante, di servizio. Forniremo a tutti i cittadini romani e ai turisti le informazioni essenziali per vivere la città e per avere una conoscenza puntuale degli eventi che si svolgeranno a Roma”.

”Quest’anno verrà proiettata sulla facciata una storia giubilare con una attenzione particolare al rapporto tra ‘Il Messaggero’ e i Pontefici – aggiunge Boffo -. Quindi ricordiamo la visita di Wojtyla e di Papa Francesco. Il nostro è un giornale laico che ha un rapporto con la Santa Sede significativo. Lo stesso Papa Francesco ha detto più volte nelle sue interviste che la mattina il primo giornale che legge è Il Messaggero, probabilmente perché lo tiene ancorato alla città di Roma”.