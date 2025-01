GIULIA MUTI: da oggi è disponibile in radio “PERFETTO” il nuovo singolo

Condividi questo articolo?

Sarà in rotazione radiofonica “PERFETTO”, il nuovo singolo di GIULIA MUTI, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 13 dicembre.

“Perfetto” è una ballad pop che racconta di un amore finito, un legame da cui si è usciti ma che continua a lasciare turbolenze nella vita. Il brano esplora il concetto di una perfezione imperfetta, un amore in cui inizialmente ci si attribuiscono colpe per la rottura, per poi accorgersi che ciò che è davvero perfetto è ciò che ci fa stare bene, anche se non corrisponde alle aspettative dell’altro. La frase chiave, “io ci ho provato, ma eri tu che non c’eri”, sintetizza il messaggio della canzone, evidenziando il percorso di consapevolezza e accettazione personale.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Dopo due anni di stop torno con il singolo Perfetto che è per me simbolo di rinascita del mio progetto musicale e di una nuova versione di me. Così come nel testo si arriva ad una consapevolezza dell’amore, questo brano mi ha portato a prendere coscienza di chi sono e chi voglio essere come artista. Ho sempre pensato che la mia musica, come costante nella mia vita, dovesse descrivere sia il lato positivo che negativo del mio vissuto, questo brano è un po’ il simbolo della mia ripresa. L’uscita di questo singolo è un trampolino di lancio verso un periodo nuovo. Il mio progetto prede nuova forma, Nuovo inizio nuova consapevolezza Perfetto è un brano diverso da quelli da me in precedenza pubblicati, vede l’amore sotto un altro aspetto, rispetto a come lo avevo già raccontato. Questa esperienza è la dimostrazione di come due anime, distanti, possano provare le stesse emozioni ognuno nel proprio vissuto e, quindi, di come, una canzone diventi espressione dei sentimenti di chiunque la ascolti. Vorrei ringraziare Alessio Bernabei per questa esperienza. Una persona meravigliosa che da vero artista e grande persona ha lavorato per me e con me, io un piccolo puntino tra migliaia, facendomi riscoprire la voglia di farcela che per un po’ si era assopita”.

Nel videoclip di “Perfetto” vengono richiamate due sensazioni principali attraverso le tre location scelte: la ricerca della pace interiore e la rottura, intesa come simbolo di rinascita personale. La natura è la protagonista del video, rappresentando l’espediente di pace nella sua forma più pura. Il contatto con l’acqua, il verde e il silenzio che la caratterizzano diventa il luogo simbolico dove ritrovare equilibrio e serenità interiore. Questa armonia contrasta con la seconda location, una vecchia cava. Qui la natura appare deturpata e abbandonata, con il grigiore dominante interrotto dai colori intensi e disordinati dei graffiti. Questo scenario rappresenta uno stato di confusione e imperfezione emotiva. Tuttavia, il verde della natura, questa volta sotto forma di un vestito, porta una nuova luce e riesce a riequilibrare le emozioni. Il percorso si conclude in una terza location, dove si trova un equilibrio tra essere umano e natura. Qui i colori caldi avvolgono lo schermo e accompagnano le parole, simboleggiando un momento di armonia ritrovata.

Il video segue un viaggio attraverso i silenzi: quelli della natura, dell’abbandono e delle emozioni. Ogni elemento contribuisce a raccontare come, accogliendo anche tristezza, solitudine e abbandono, si possa giungere ad una nuova consapevolezza. Senza rotture e senza la scoperta di sé stessi nel silenzio, non si può arrivare al proprio “Perfetto”.

Biografia

Giulia Muti, è una cantante e cantautrice pop che nasce a Terni il 28 gennaio 2000. Sin da piccola appassionata di musica a 14 anni inizia a prendere lezioni di canto nella sua città. Cresce timida, ma molto ambiziosa e caparbia nel raggiungere i suoi obiettivi. Inseguendo il suo sogno comincia a mettere delle basi più solide e nel 2019 si iscrive all’accademia Percentomusica di Roma dove si è diplomata in canto multistilistico e tutt’ora frequenta il secondo anno di master. Inizia nel 2017, con il Take Away Studios di Modena, la composizione e produzione dei suoi brani inediti. L’anno successivo esce “Mnemosyne” suo brano di esordio a cui seguiranno: “Shangai”, “Indecifrabile”, “Opera d’Arte” e “Bacio antistaminico”. Tutti i singoli sono distribuiti sulle piattaforme digitali e come videoclip su Youtube. Si esibisce nei locali, tra Umbria e Lazio, con inediti e cover e partecipa a diversi contest musicali facendosi apprezzare per la sua vocalità e per la freschezza e originalità dei testi. Nel 2022, con “Opera d’Arte”, partecipa e vince il premio come “Miglior testo di artista Emergente” al tributo a Sergio Endrigo di Terni e nel 2024 è prima classificata nella categoria Indie/Pop al “Concorso musica é”. Quest’anno ha inoltre avuto l’opportunità di collaborare alla produzione di un brano con l’artista Alessio Bernabei, da cui nasce l’inedito “Perfetto”.