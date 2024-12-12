Fuga di gas a Catania, 18 appartamenti evacuati nella notte

Condividi questo articolo?

Notte di preoccupazione per i residenti di via Guardia della Carvana nella parte alta di corso delle Province, dopo che una fuga di gas, al civico numero 20, ha costretto all’intervento i Vigili del Fuoco i quali, in via precauzionale, sono stati costretti a far evacuare ben diciotto appartamenti. La fuga di gas si è verificata in due mansarde che sono state trovate sature di gas metano. Per aerare e liberare i locali i Vigili del Fuoco hanno utilizzato appositi motoventilatori antideflagranti. La situazione è poi tornata sotto controllo.

Foto di repertorio