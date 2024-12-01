Esce a Milano “ADELASIA Madre del Regno di Sicilia e Regina di Gerusalemme” di Sara Favarò

Condividi questo articolo?

Esce a Milano, alla Fiera “Artigianato in Fiera”,(30 novembre – 8 dicembre), l’ultimo romanzo della scrittrice siciliana Sara Favarò, “ADELASIA Madre del Regno di Sicilia e Regina di Gerusalemme”, edito da Balzano editore, copertina di Tiziana Crivello. Il libro, esposto in anteprima assoluta, presso il Padiglione 3 stand H 14 dell’editore calabrese Balzano, è già disponibile, oltre che in Fiera, presso il sito dell’editore (www.balzanoeditore.it) e su Amazon. A breve sarà disponibile nel circuito librario e negli altri siti internet.

“ADELASIA Madre del Regno di Sicilia e Regina di Gerusalemme”, di Sara Favarò, è un’opera che intreccia la narrazione storica con la tradizione e la fantasia, offrendo al lettore un ritratto vivido e avvincente di Adelasia, una figura straordinaria della dinastia degli Aleramici.

Giovane sposa del Gran Conte Ruggero I, si distingue per la sua precoce maturità politica e per l’arguzia con cui affronta le sfide del suo tempo. Nonostante la giovane età, dimostra una capacità di governo rara, assumendo il ruolo di Reggente della Contea di Sicilia e successivamente di Regina di Gerusalemme. Dal suo matrimonio con Ruggero I nasce Ruggero II, il primo Re del Regno di Sicilia, attestando Adelasia come la vera madre del regno siciliano.

“L’opera di Favarò – dice l’editore Alessandro Balzano – non si limita a ricostruire il passato, ma lo fa rivivere, creando un ponte tra ieri e oggi. La storia di Adelasia è presentata non come un racconto statico, ma come una narrazione in divenire, capace di connettersi con la vita odierna delle comunità gallo-italiche. Sara Favarò, una delle maggiori poetesse del nostro tempo, dimostra la sua abilità di poeta, saggista e romanziera, intrecciando con eleganza fatti storici, tradizioni culturali e un pizzico di fantasia. La sua poesia, come una gustosa spezia, dona un tocco di magia al romanzo.” Questo libro rappresenta il suo ottantottesimo lavoro.

Nota Biografica: Sara Favarò è una scrittrice, giornalista, poetessa e artista poliedrica con una carriera prolifica e diversificata. Nata e cresciuta in Sicilia, la sua passione per la cultura e la storia della sua terra natale è evidente in tutte le sue opere. Con riconoscimenti di prestigio, tra cui il titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, Sara ha pubblicato numerosi libri, articoli e poesie, affermandosi come una delle voci più distintive nel panorama letterario italiano.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti su Sara Favarò e le sue opere, è possibile visitare il sito www.sarafavaro.it ed anche dell’editore Balzano www.balzanoeditore.it dove si può anche acquistare il libro in anteprima assoluta.