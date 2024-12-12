“CHRISTMAS IS FOR EVERYONE” il nuovo singolo delle THE CLEOPATRAS

Condividi questo articolo?

Da venerdì 13 dicembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “CHRISTMAS IS FOR EVERYONE” (Blackcandy Produzioni), il nuovo singolo delle THE CLEOPATRAS già disponibile sulle piattaforme digitali dal 9 dicembre.

“Christmas is for everyone” è un brano che gioca ironicamente con il significato del Natale come festa universale, che include tutti, senza distinzioni di etnia, orientamento sessuale o dinamiche familiari. Il Natale diventa quindi una celebrazione per chiunque, non solo per chi è di religione cristiana e risponde alle tradizionali aspettative sociali. Ma sarebbe sbagliato definirlo solo come un pezzo leggero; il riferimento a Gesù come ad un “ragazzo di colore dalla Palestina, ucciso per i nostri peccati proprio come accade oggi, nato da una madre single e amico degli emarginati”, è un chiaro rimando, volutamente diretto e provocatorio, agli scenari geopolitici attuali.

Il brano decostruisce anche i simboli tipici del Natale, che spesso poco o nulla hanno a che fare con l’aspetto cristiano di questa festa. Perfino Babbo Natale, “l’uomo grasso venuto dalla Finlandia”, qui rappresenta un simbolo di accettazione e allegria, confermando che “Christmas is for everyone” celebra la diversità e invita tutti a unirsi nella pace e nell’amore del periodo natalizio.

Spiega la band a proposito del brano: “Scrivere una canzone di Natale era uno dei nostri sogni nel cassetto; sembrerebbe poco punk, ma in realtà tante band l’hanno fatto, e non volevamo essere da meno. Cimentarsi con la scrittura di un pezzo natalizio originale si è rivelato una bella sfida; bisogna infatti trovare l’atmosfera giusta, ma senza perdere la propria identità.

Biografia

Naturalmente punk! Le Cleopatras sono una band di donne risolute, appassionate, tenaci e…. ironiche, in un mondo rock che si prende troppo sul serio.

Inarrestabili dal 1998, sono l’incubo musicale di qualsiasi purista: punk, garage rock, surf, pop punk, indie, new wave, sono etichette senza senso. Le Cleopatras suonano rock’n’roll, punto e basta. E sono donne.

Nell’arco di due decadi Camilla, Alice, Marla e Vanessa hanno tenuto concerti in lungo e in largo per Italia ed Europa, approdando fino in Giappone. Lungo la strada hanno preso parte a diversi festival come Azkena Rock Festival (Baesi Baschi), Roots&Roses (Belgio) Festival Beat (Italia), Rebellion (UK), Fuzzville (Spagna), This is Ska (Germany), Estathé Market Sound (Italia), e hanno all’attivo 3 EP in vinile 7” (“The Cleopatras” del 2000, “Let’s run with…” del 2001, “Onigiri Head” del 2019) e 4 album in studio: “Things get better” (2009), “La maledizione del Faraone” (2014), “CleoPower!” (2017) e “Bikini Grill”, uscito nel 2022 in cd e in vinile colorato. La loro ultima uscita, l’EP “Naturalmente Punk” (Giugno 2024), è disponibile su tutti gli store digitali.