Catania, si presenta “Vent’anni del Natale a Nesima” al Salone Dusmet Garibaldi Centro

“NATALE A NESIMA”: VENT’ANNI DI VITA, SPERANZA E ORGOGLIO PER LA CITTÀ DI CATANIA

Sindaci, arcivescovi, direttori generali, istituzioni e professionisti riuniti per festeggiare i 40mila bambini nati dal 2004 a oggi nel presidio di via Palermo: «Così promuoviamo e sosteniamo il valore della vita»

La vita che nasce, Catania che sorride: un nuovo cittadino da accogliere nella nostra comunità. «Venti edizioni della festa di Natale nel presidio Garibaldi Nesima, significano innanzitutto aver contribuito a mettere al mondo più di quarantamila bambini. Si tratta di un vero e proprio record raggiunto grazie a un sistema che è sinonimo d’eccellenza», sottolinea il direttore generale dell’Arnas Garibaldi Giuseppe Giammanco. Un primato (motivo d’orgoglio per tutta la città) che sostiene il valore della nascita e della vita, e che è frutto di un lavoro multidisciplinare – coordinato dal direttore del Dipartimento Materno-Infantile Arnas Garibaldi Giuseppe Ettore – capace di mettere insieme diverse unità operative: Chirurgia pediatrica, Pediatria, Neonatologia, Talassemia, Terapia Intensiva Pediatrica, Cardiologia Pediatrica e Diabetologia Pediatrica.

Per festeggiare questo traguardo giovedì 19 dicembre 2024, presso il Salone Dusmet del Presidio Ospedaliero Garibaldi Centro di Catania, si terrà la presentazione del volume “Vent’anni del Natale a Nesima”. Un’occasione unica per riflettere su un percorso che ha visto la città e le sue istituzioni unite nel segno della condivisione e della partecipazione. L’evento avrà inizio alle ore 15:30 con il benvenuto del prof. Ettore, seguiranno i saluti istituzionali del direttore generale Arnas Garibaldi Giuseppe Giammanco, del direttore amministrativo Arnas Garibaldi Giovanni Annino e del direttore sanitario Arnas Garibaldi Mauro Sapienza. Via poi alle testimonianze di figure chiave che hanno accompagnato questa manifestazione nel corso degli anni: sindaci, vescovi, direttori generali e decani che hanno contribuito al successo e alla continuità dell’iniziativa. Il programma include un momento dedicato al ruolo della stampa locale, con gli interventi del direttore del quotidiano “La Sicilia” Antonello Piraneo e del direttore del “Quotidiano di Sicilia” Raffaella Tregua.

A seguire, alle ore 16:30, il “Christmas Festival” con un concerto per la Natività eseguito dall’Orchestra da Camera Catanese degli allievi e docenti del Liceo Musicale Statale G. Turrisi Colonna di Catania, diretta dal maestro Fabio Raciti. «Questa edizione non vuole essere solo la celebrazione del Natale – sottolinea il prof Giuseppe Ettore – ma un momento per guardare avanti, in un periodo storico che registra un forte calo della natalità. Quando nasce un bambino al “Garibaldi-Nesima” viene al mondo un nuovo cittadino a Catania. Festeggiare i nostri bambini non è soltanto un dovere, ma anche la spinta a fare ancora meglio, a garanzia della qualità delle cure, della professionalità e della sicurezza. Sostenere e promuovere la vita deve rappresentare un obiettivo e un impegno di tutti: politica, istituzioni, scuola, sistema sanitario, mass media, associazioni di volontariato. Il “Natale a Nesima” (2004-2024) vuole condividere con la Città alcuni saperi fondamentali della nascita che, nella complessità più profonda, rivelano la loro irriducibile umanità. L’evento rappresenta un’occasione per condividere insieme lo spirito natalizio, la tutela dei valori della persona, l’alleanza con il personale medico e sanitario, le donne e le coppie che con coraggio hanno saputo affrontare gravi condizioni mediche e familiari, il personale che ha offerto un prezioso impegno professionale e umano, arricchendo il significato di questa tradizione che, da vent’anni, unisce persone, famiglie e comunità intere».

