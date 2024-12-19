Catania. A grande richiesta ritorna all’Ambasciatori Dracula, un’esperienza immersiva ed imperdibile

Condividi questo articolo?

Dopo i 4 sold out consecutivi, le file al botteghino e le corse all’ultimo click per accaparrarsi i posti per “Dracula – lo spettacolo evento” che ha incuriosito e incantato la scena teatrale catanese, Vlad III di Valacchia è pronto a ritornare sul palco per due straordinari giorni di repliche.

“Siamo felici di riaprire le porte del castello del Conte – dichiara il regista, produttore ed autore dell’adattamento teatrale Alessandro Incognito – per soddisfare le numerose richieste da parte del pubblico che già durante gli stessi giorni di programmazione ha inondato i nostri canali social chiedendo a gran voce delle repliche”. Sul palco del Teatro Ambasciatori, la casa del musical catanese, la Poetica Produzioni, felice di aver vinto la scommessa di ripetere nuovamente il successo del musical “I Promessi Sposi – Amore e Provvidenza” sabato 4 gennaio, alle ore 17.30 e 21.00, e domenica 5 gennaio, alle ore 18.00, darà vita alle pagine del romanzo di Bram Stoker che tra brividi, passione e suspence regalerà al pubblico presente un crescendo di avvincenti e contrastanti emozioni.

Annunci

“Tante le reazioni positive da parte degli addetti ai lavori e del pubblico- continua Alessandro Incognito- i quali, all’uscita del teatro, hanno definito il nostro Dracula come un’esperienza teatrale totalmente immersiva, partecipativa e differente dalle diverse proposte teatrali della città, capace di catturare e trascinare il pubblico in un viaggio fantastico, dalla Londra di fine Ottocento alla Transilvania del famoso Conte Dracula attraverso il mistero della sua disumana umanità”.