Carla Carucci chiude la stagione teatrale al Multisala Macherione di Fiumefreddo

Sarà Carla Carucci, un’artista di grande spessore, i cui apprezzamenti in ambito nazionale ed internazionale sono testimoniati dall’ampio consenso di critica e stampa di settore, a del Multisala Macherione “E Palcoscenico Sia!”. Il 2024 si chiude con “Ragazza seria conoscerebbe uomo solo max 70 enne” di e con Carla Carucci ma anche il 2025 prevede spettacoli da non perdere.

Noi il consiglio di non perdere quest’ultimo spettacolo teatrale del 2024 della rassegna professionisti di “E Palcoscenico Sia!” ve lo diamo da giorni, furbo è chi ne saprà approfittare. La selezione del cartellone fatta dal direttore artistico Maria Rita Leotta è di grande livello e sabato 7 dicembre 2024, alle 20:45, il palcoscenico del Macherione si pregerà di una grande professionista, Carla Carucci, già affermata sulla scena nazionale ed internazionale.

Attrice e regista di teatro comico e prosa, la sua versatilità ed esperienza le permettono di esplorare diversi generi teatrali, dalla prosa al teatro di figura, dal teatro fisico e di maschera al teatro di strada, ricreando nei suoi spettacoli un immaginario onirico e surreale ed una caricatura elegante della quotidianità.

Folgorata dall’amore per il teatro sin da giovanissima e spinta da un’inarrestabile curiosità, Carla, nel suo percorso di formazione continua, fa moltissime esperienze. Approfondisce studi di drammaturgia, regia e recitazione con: Serena Sinigaglia, Antonio Latella, Davide Carnevali, Letizia Russo, Cristina Pezzoli, Eva-Maria Voigtländer, Renata Ciaravino, Giuliana Musso, Ferrini, Andrea Chiodi e affianca Filippo Dini alla scuola del Teatro Stabile di Torino. Fra le esperienze c’è anche un “Corso di Formazione Superiore per attori” organizzato da Ert, (tra i docenti Renata Molinari, Marco Martinelli, Marco Baliani, Cesare Lievi, Giorgio Barberio Corsetti); approfondisce gli studi di tecnica attoriale con Marco Martinelli e Marco Baliani (partecipando anche a loro spettacoli); lavora alla realizzazione dello spettacolo “La memoria del vino. I giochi di Dioniso” e “Oracoli” (diretto da Enrique Vargas, leader della compagnia Teatro de los sentidos e prodotto da ERT); studia regia col polacco Lech Raczak; apprende l’arte del clown e delle arti di strada con il clown francese Jean Menigault, allievo di Philippe Hottier, e con Pierre Byland; si dedica allo studio di costruzione e manipolazione di marionette e burattini.

Ben presto si dedica alla scrittura di spettacoli propri, attingendo alla molteplicità di linguaggi di cui possiede le chiavi. “Ragazza seria conoscerebbe uomo solo max 70 enne” è uno di questi. Ideato, diretto e interpretato da Carla Carucci (con la supervisione di Ian Algie) nel 2006 e vincitore del premio “La Vela d’Oro”, nell’ambito del Festival Women in Art, è una storia tragicomica sulla solitudine e il disperato bisogno di essere amati.

Altri suoi lavori sono: lo spettacolo musicale dedicato al genio di Erik Satie, “Staccato ma non troppo asciutto” (2008), ideato e diretto da Carla Carucci e interpretato dalla stessa, insieme all’attrice di origine egiziana Carolina Khoury ed alla pianista Anna Barbero; “La Singolare Guerra di Rosetta Scintillio all’Anarchia Domestica… ovvero di come una casalinga scopre di poter fare il circo!” (2011), uno spettacolo ironico sul circo contemporaneo di cui cura progetto, regia e interpretazione; la trilogia “Disumana, quando i pupazzi prendono piede” (2014) di e con Carla Carucci, Martina Soragna, Carolina Khoury e Simona Randazzo, uno spaccato filosofico su vita, morte e miracoli di pupazzi, burattini, marionette e altri loschi figuri; “Canzoni sull’orlo di una crisi… di nervi” (2015) interpretato dalla cantante e fisarmonicista Francesca Palombo, regia di Carla Carucci, uno spettacolo tragicomico musicale in cui tutto è il contrario di tutto.

Firma la regia di “Effetti indesiderati anche gravi”, “Non tutto il male viene per nuocere, ma questo sì” e il recentissimo “Ti lascio perché mi fai salire il cortisolo” di e con Giulia Pont; “Ancora una e poi spengo!” spettacolo comico di e con Carla Carucci, regia di Francesca Lo Bue; “Guarda ch’è l’una, Pasquale Wonderful!” spettacolo comico musicale, regia di Carla Carucci, con Saulo Lucci e i Vitelloni Orchestra.

In tale cammino, Carla ricorre ad un immaginario creativo e surreale per farsi interprete della complessa e colorata interiorità femminile.

“Ragazza seria conoscerebbe uomo solo max 70 enne” è il brillante, tragicomico spettacolo che andrà in scena sabato 7 dicembre 2024, alle 20:45, al Multisala Macherione di Fiumefreddo di Sicilia.

“35enne, romantico che guarda dentro le persone, aspetta di finire tra le braccia di una donna capace di sorprenderlo. Desidero un futuro insieme. Astenersi rumene e perditempo.”

Questa è la speranza di Rosi, la protagonista: un amore per la vita. Ma lui, Raimondo, non arriverà mai ed entrerà a far parte della lunga lista di appuntamenti al buio ai quali nessuno mai si è presentato. Rosi sprofonderà nella tristezza ma troverà il modo di sublimarla vendicandosi sui ritagli degli annunci matrimoniali conservati per anni nella sua inseparabile borsetta, scoprendo che…

Un sorprendente finale darà nuovamente a Rosi la speranza nella vita e nell’amore. Ma per quanto tempo?

La fama di questo spettacolo lo precede. Tante sono le recensioni positive e gli articoli sulle testate nazionali che lo riguardano. Nel 2014, fra l’altro, da questa sceneggiatura teatrale nasce una scrittura cinematografica, la miniserie web “Era solo un’illusione?”, realizzata dalla Carucci in collaborazione con Stefano Giovannini e Manuel Bruttomesso. Riportiamo un frammento della motivazione della giuria che ha premiato lo spettacolo “Ragazza seria conoscerebbe uomo solo max 70 enne” con “La Vela D’Oro 2011”: “Per l’originalità, il coraggio e la sapienza interpretativa mostrati nel fare interagire sulla scena linguaggi diversi e precisi registri di genere. Fragilità poetica e clown si compongono in equilibrio delicato e suggestivo. L’opera si impone per la capacità di costruire un personaggio vivo, in grado di attraversare con coerenza le differenti modalità compositive imposte dal linguaggio assunto per il racconto d’attrice. Un racconto e un lavoro scenico capaci di proporre elementi di sorpresa proprio dentro la scelta di genere, fino a superarla, facendoci toccare – in piccoli, intensi momenti di sospensione – una semplice ed elementare condizione umana […]”

“Siamo onorati di ospitare nel nostro teatro un’artista di tale calibro – afferma Domenico Barbera, titolare del Multisala Macherione – tanto che lo abbiamo inserito in una promozione natalizia che, addirittura, ne consente l’acquisto ad un prezzo speciale per farne dono in queste festività. Un regalo sotto l’albero da scartare in anticipo ma che, siamo certi, sarà apprezzato perché il Teatro nutre testa, cuore e anima. Lo spettacolo di Carla Carucci è un grande regalo.”

“Torno in Sicilia dopo molti anni – dichiara Carla Carucci – e ne sono molto felice anche perché porterò uno spettacolo che amo molto e che in maniera tragicomica affronta un tema di grande attualità ai nostri giorni, quello della dipendenza affettiva e della difficoltà ad incontrare un’altra persona. Ispirandomi a Buster Keaton, utilizzo le tecniche del clown teatrale e dell’object trouvèe, inciampando in una comicità d’altri tempi”.