Al Sicilia Outlet Village via all’intrattenimento natalizio

Christmas Orchestra, Coro Gospel, Babbo Natale con i suoi piccoli aiutanti e tante altre sorprese

Lo shopping natalizio sta già facendo presa, l’albero è illuminato in ogni casa e inizia ad essere circondato di grandi e piccoli pacchetti da scartare.

Annunci

È un periodo di sorprese e di occasioni a Sicilia Outlet Village dove è possibile trascorre il tempo libero in modo piacevole: luccicano le 170 vetrine dei brand nazionali e internazionali a Sicilia Outlet Village, in queste settimane – domenica 8, 15, 22, 29 dicembre, dalle 11 alle 19, e giovedì 26 dicembre dalle 15:30 alle 19:30 – al Village farà tappa Babbo Natale per accogliere l’abbraccio e le letterine dei piccoli visitatori che credono nella magia del Natale, nella sua splendida casetta sarà possibile rendere l’incontro indimenticabile con uno scatto fotografico, si potrà trascorrere un momento speciale con lui e con i suoi piccoli aiutanti, il pubblico sarà coinvolto in attività d’intrattenimento.

Domenica 8 dicembre alle 18 si esibirà la Christmas Orchestra, la suggestiva performance live coinvolgerà tutti sulle note dei brani iconici del Natale, il quartetto d’archi suonerà circondato dalle danze di sinuosi angeli.

Domenica 22 dicembre alle ore 18 i visitatori saranno affascinati dal talento del Coro Gospel che per celebrare l’incanto del Natale interpreterà uno speciale repertorio a tema. All’esibizione faranno da cornice dei ballerini professionisti.

I momenti di intrattenimento completano il ventaglio di opportunità da cogliere durante questo periodo promozionale, dal 21 dicembre i clienti potranno sbizzarrirsi nello shopping invernale approfittando degli sconti anticipati sulle nuove collezioni autunno-inverno.

Inoltre chi acquisterà i regali al Village nei weekend 7-8, 14-15, 21-22 dicembre avrà la possibilità di renderli unici con carte da regalo e biglietti di auguri personalizzati a cura dell’artista e illustratore @xandro_artist .