Acireale, si inaugura vico Alliotta rigenerato dai bambini. Nel progetto “La mia piccolacittà”

Condividi questo articolo?

Domani mattina, sabato 21 dicembre, a partire dalle 10, sarà inaugurata la nuova veste del vicolo, traversa del centralissimo corso Savoia. Dopo l’atto vandalico di alcune settimane fa, quello che era stato distrutto è stato fatto di nuovo dai bambini e dalle bambine del progetto “La mia piccolacittà”

Pubblicità

Presenti anche il sindaco Roberto Barbagallo e l’assessora Valentina Pulvirenti

Pubblicità

Domattina, sabato 21 dicembre, a partire dalle 10, sarà inaugurata la nuova veste di vico Alliotta, il vicolo del centro storico di Acireale rigenerato grazie al progetto “La mia piccolacittà” delle cooperative sociali A Casa di Momo e Identità, in collaborazione con la Città di Acireale.

Dopo l’atto vandalico di alcune settimane fa, nel corso del quale sono stati distrutti i vasi decorati dai bambini e dalle bambine aderenti al progetto, ogni cosa è stata rimessa al suo posto. Nuovi vasi e altre piante sono stati posizionati e sono state installate le mattonelle di ceramica, realizzate e dipinte durante i laboratori creativi, anche con la collaborazione di residenti e commercianti della zona.

Pale di fichi d’india, limoni, pesci e onde del mare adesso costeggiano i gradoni del vicolo, traversa del centralissimo corso Savoia. Domani mattina all’inaugurazione saranno presenti i responsabili del progetto, i piccoli artisti e le piccole artiste che hanno contribuito all’abbellimento della strada, il sindaco della Città di Acireale Roberto Barbagallo e l’assessora alla Pubblica istruzione Valentina Pulvirenti. I partner di “La mia piccolacittà” sono le Soc. Coop. Soc. A Casa di Momo e Identità, il Comune di Acireale, l’Ufficio Servizio Sociale Minori di Catania, gli istituti comprensivi e d’istruzione Giovanni XXIII, Vigo Fuccio – La Spina, Galileo Galilei, Gulli e Pennisi, Galileo Ferraris, l’Aps Chiarìa, il circolo Sartorius Waltershausen Legambiente Acireale, le associazioni culturali L’Albero Filosofico e Cardacìo, la fondazione di partecipazione “Atene e Roma”, l’associazione Zelos onlus.

“La mia piccolacittà”, dell’ATS costituita dalla Soc. Coop. Soc. A Casa di Momo e la Soc. Coop. Soc. Identità, è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per le Politiche della famiglia, nell’ambito dell’avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali ed educative di persone di minore età “Educare Insieme”.