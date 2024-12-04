A Troina si conclude la rassegna “L’essenza dei Sogni” con lo spettacolo “Dame Barbablù”-CineTeatro Camilleri

Condividi questo articolo?

Una riscrittura di Elisa Di Dio della fiaba di Perrault che ha la regia di Filippa Ilardo. Protagoniste in scena Elisa Di Dio e Adriana Lunardo, che saranno accompagnate da Francesca Bongiovanni al violoncello.

Ultimo appuntamento con la rassegna “L’Essenza dei Sogni” organizzata dall’amministrazione comunale di Troina, con il contributo dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia.

Dopo il rinvio a causa dell’assemblea cittadina urgente convocata a seguito dell’aggravarsi della crisi idrica, il CineTeatro Camilleri venerdì 6 dicembre alle 20.30 ospiterà “Dame Barbablù” (Produzione Compagnia dell’Arpa), di Elisa Di Dio e la regia di Filippa Ilardo.

Barbablù, è una riscrittura di Elisa Di Dio della fiaba di Perrault, il fantasma del predatore che si agita dentro l’identità femminile, soprattutto nella fase adolescenziale, quando la curiosità verso la vita, il mondo, l’altro da sé mettono a rischio equilibri e processi di crescita. Ma proprio in quell’incontro – scontro, alimentato dal germe della curiosità, sta l’evoluzione, lo slancio, il passaggio verso la vita adulta e consapevole. La storia allora mette al centro e cerca di sondare il tema della curiosità che salva, fa crescere, trasforma, non senza rischi né allerta. Ciò che la società dell’epoca di Perrault condanna (l’eccesso di curiosità nelle fanciulle), diventa il motore della storia, la materia incandescente su cui si misurano le sfide dell’adolescenza. Barbablù non è solo l’eccentrico gentiluomo dotato di un carattere somatico ambiguo e oscuramente allusivo a qualcosa di malato, ma è il catalizzatore di una serie di modelli che rimbalzano da culture e civiltà in apparenza lontane fra di loro, il, portavoce di un’identità sotterranea che si agita come incubo e seme di attrazione nella psiche femminile, quando sperimenta il mondo e sé stessa.

Al termine dello spettacolo si svolgerà un dibattito realizzato in collaborazione con l’associazione antiviolenza “Athena” di Troina.