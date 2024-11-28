Condividi questo articolo?

Dal 29 novembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “Cristalli”, il nuovo singolo di Sofi disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 22 novembre.

“Cristalli” è una canzone pop che parla di quei ricordi che, anche se a volte scomodi o dolorosi, continuano a riaffiorare nella mente come piccole scintille di luce. Questi ricordi hanno la capacità di illuminare, di far riemergere emozioni o pensieri che magari si preferirebbe non affrontare. Tuttavia, la metafora della “scintilla di luce” suggerisce anche che, nonostante si cerchi di ignorarli o lasciarli nel “buio”, questi ricordi alla fine emergono comunque, portando con sé una sorta di consapevolezza che non si può evitare. In sostanza, la canzone esplora l’idea di come certi ricordi, pur essendo indesiderati, abbiano il potere di riemergere e di influenzare il presente, anche quando si cerca di non farci caso.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Avete presente cosa succede quando un raggio di luce incontra le gocce di un lampadario di cristallo? Si irradia tutta la stanza.”

Biografia

Sofia Cappello, in arte SOFI, è un’artista emergente classe 2001. Si avvicina alla musica da piccolissima, frequenta il corso di pianoforte al conservatorio per 5 anni e si diploma in canto moderno nel 2018 presso il VMS di Milano. Inizia a scrivere canzoni nel 2020 unendo diversi stili musicali, creando un genere tutto suo.

Nel 2022 presenta 6 brani inediti in occasione del festival “Vietri in Pop” a Vietri sul Mare.

Nel 2024 arriva in finale al concorso New York Canta

