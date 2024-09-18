Condividi questo articolo?

Al via sabato 21 settembre, e fino al 5 ottobre, ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, Mercurio, il festival internazionale dedicato alla creazione multidisciplinare contemporanea e alle performing arts, consacratodal prestigioso Premio dell’Associazione Nazionale Critici di Teatro come miglior festival 2023, con la curatela di Giuseppe Provinzano.

Ad aprire il festival, sabato 21 settembre alle 21.30 all’Averna Spazio Open sono gli I hate my village, la super band più amata della scena indipendente italiana, formata da quattro protagonisti assoluti della nostra musica “diversa”: Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion), Fabio Rondanini (Calibro 35, Afterhours), Marco Fasolo (Jennifer Gentle) e Alberto Ferrari (Verdena).

L’anteprima continua domenica 22 settembre con il ritorno di Sergio Beercock allo Spazio Franco con una delle ultime produzione nate nell’ambito della fucina creativa di Babel, QDP. Quando diventerò piccolo (22/09, ore 18.30, Spazio Franco), creazione performativa tra teatro e musica per adulti e bambini, ispirata agli autori di formazione del ‘900 e del 2000 italiani.