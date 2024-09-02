Una Ragazza per il Cinema XXXVI Edizione, verso la Finaliste Nazionali di Taormina

Condividi questo articolo?

Sono 13 le Finaliste Nazionali proclamate al termine della Finale Regionale del Concorso che si è svolta a San Gregorio di Catania, nella gremita piazza Immacolata: Aurora Pappalardo, (la più votata), Giusy Chillemi, Asia Balsamo, Nicol Russo, Silvia Caldarella, Erika Roccaforte, Emily Calì, Martina Spampinato, Giulia Vinciguerra, Asia Zuccarello, Alessia Savoca, Lucia Statella, Giuliana Petrizzo.

Le 13 finaliste si aggiungono a Luana Spadaro, Giulia Crudo e Anita Di Mauro proclamate Finaliste Nazionali già in precedenza.

Alla presenza dei Patrons Antonio Lo Presti e Daniela Eramo, le concorrenti in gara hanno sfilato, contendendosi con la loro bellezza e i loro talenti, la corona per accedere alla Finale Nazionale di Taormina, in programma domenica 8 settembre 2024, al Teatro Antico di Taormina.

Hanno presentato e condotto piacevolmente la serata dedicata a Moda, Musica e Bellezza Ernesto Trapanese e Martina Torrisi.

Ospite d’eccezione è stato il bravissimo cantante di Amici 2022, Andrea Mandelli,. Hanno arricchito ulteriormente la serata danzando Aurora e Giada Anfuso, i ballerini di I HAVE A DREAM ACCADEMY di Elisa Percolla e la danzatrice di danze orientali Silvia Caccamo.

Grande il supporto dietro le quinte di Gina Eventi Aloisio e Alessandro Bonaccorso e di Antonio Licitra, che ha coordinato le ragazze nei casting.