TARANTELLA FEST: a Taormina del festival di musica popolare

Annunciata la line-up del festival di musica popolare (e non solo), dall’Associazione NATIASUD che avrà luogo il 21 settembre a Taormina.

Il 21 settembre, la Villa Comunale di Taormina si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per celebrare la musica popolare siciliana in tutte le sue sfumature. Il Tarantella Fest, un evento unico nel suo genere organizzato dall’Associazione NATIASUD, ha ufficializzato un programma che promette di incantare il pubblico.

“Il Tarantella Fest è una tela sonora ricca di ritmi e colori, in cui daremo spazio a tutte le forme espressive, dalla musica alla pittura, dalla poesia al teatro, alla danza. Un festival che mette assieme tradizione e innovazione, proponendo una tarantella in chiave moderna con richiami di musica elettronica”, dice Emanuele Di Giorgio, direttore artistico del festival, che ha curato personalmente la selezione degli artisti provenienti da ogni parte della Sicilia. Una “tela”, come quella che il maestro Nunzio Papotto ha dipinto in esclusiva per l’evento.

Sul palco si alterneranno figure di spicco della scena musicale siciliana, tra cui: Casentuli (Ivan Rinaldi, Pasqualino Cacciola); Chiara Garozzo; Ciauda (Awg Deejay, Roberto Stimoli, Karen Ramirez, Cazumba Do Rio); Eliana Esposito; Gino Finocchiaro (Diego Finocchiaro, Angelo Celso, Alfio Leocata); Jhonny’s Family; Luisa Biondo; Radio Sabir; Rosario Venuti; Sirah; Valerio Cairone.

Non solo musica: “Il Tarantella Fest”, spiega Di Giorgio, “vuole essere un’esperienza multisensoriale che coinvolgerà tutti i sensi”. Oltre alla musica, saranno presenti danzatrici, poeti, attori, pittori, performer e artisti di strada che renderanno l’evento ancora più coinvolgente. Tra questi: Alice Ferlito, Baldo Alberti, Lillo Mulone, Loredana Marino, Maria Concetta Ciulla, Mariluz Baker, Nunzio Papotto, Roberta Amato, Sefran, Tiziana Maugeri.

Un duo d’eccezione alla conduzione della serata: Letizia Gori e Luca Lisi, che, introdotti da una presentazione multilingue di Andrea Avanzato, guideranno il pubblico attraverso un viaggio emozionante alla scoperta delle tradizioni musicali siciliane.

L’evento, patrocinato dal Comune di Taormina, avrà luogo il 21 settembre a partire dalle ore 18:00 nella splendida cornice della Villa Comunale di Taormina.