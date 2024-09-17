“SPIKE LEE”: ecco il nuovo singolo di Dalîlah

Condividi questo articolo?

Dal 20 settembre 2024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming “SPIKE LEE” (Matilde Dischi), il nuovo singolo di Dalîlah.

“Spike Lee” è un brano pop-reggaeton elegante e accattivante che tratta, in modo malinconico e allo stesso tempo sognante, grazie alla scelta dei suoni e i cori caldi, il tema del sentirsi piccoli, inadeguati, fuori luogo, mai abbastanza all’altezza, tanto che le paranoie diventano film, come quelli di “Spike Lee”.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Ho scritto Spike Lee perchè per molto tempo mi sono sentita inadeguata, non all’altezza, e ancora tutt’ora ci combatto. Scrivere questo brano mi ha aiutato a prendere atto di questa mia debolezza e mi ha dato forza, e anche attraverso il videoclip ho voluto dimostrare (più di tutto a me stessa), di aver superato questi limiti. Ho vissuto la sindrome del brutto anatroccolo sin da piccola. Ero la bambina un po’ bruttina, con un carattere introverso e troppo, troppo sensibile. Ora so chi sono, so come sono e sono fiera della persona che sono diventata anche grazie a quello che sono stata. Con questo video ho voluto tirare fuori una parte di me che ho sempre sognato, ma che mai avevo avuto il coraggio di far uscire fuori. Ci sono tante parti di me che vorrei far uscire attraverso la musica, con questo video ve ne presento una”.

Biografia

Dalîlah scrive ciò che sente e scrive ciò che è; una cantautrice versatile, nata ad Arzachena (Costa Smeralda) cresce in giro per il mondo alla ricerca di se stessa. É piena di influenze internazionali, ha vissuto in Irlanda e Australia dove ha iniziato a scrivere i suoi primi testi e ha capito l’esigenza di dover parlare attraverso la musica.

Attualmente vive tra Milano e la Sardegna, suona ukulele, chitarra, produce le demo dei suoi brani e scrive canzoni su di lei, su ciò che la circonda, sulla quotidianità e sui mille viaggi che fa dentro l’astronave della sua te È stata notata anche da Amici nel 2021 e da Spotify grazie agli ultimi brani usciti: “CALICI” e “MILLE PARE, entrando nelle playlist editoriali quali, “New Music Friday”, “EQUAL Italia” “Scuola indie” e “Caleido”.

Calca numerosi palchi, apre il concerto dei The Kolors e Capo Plaza alla Trentino music Arena, suona all’Ateneika Festival a Cagliari, Bologna, Jesolo, Milano, ecc. Porta in giro la sua musica anche in tv, in Rai e viene invitata a Rai radio 2 per la diretta tv.

Oltre alla musica ha una passione per la moda e la fotografia