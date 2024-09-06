Palermo Comic Convention: nasce la mostra “Visioni di Santa Rosalia: sacro, popolare, pop”

Condividi questo articolo?

Sono tante le attività che prenderanno il via in corrispondenza dell’avvio di Palermo Comic Convention che si svolgerà ai Cantieri Culturali alla Zisa da giovedì 12 fino a domenica 15 settembre.

Questa nona edizione coincide con i 400 anni dal ritrovamento delle spoglie di Santa Rosalia, padrona della città di Palermo e la kermesse pop che unisce fumetti, giochi e intrattenimento ha deciso di dare un forte supporto alla ricorrenza. Il manifesto firmato da Lelio Bonaccorso è proprio dedicato alla Santuzza, simbolo di rinascita e di speranza.

Ma l’organizzazione del Festival ha voluto estendere questa festa creando una mostra in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Palermo. Nasce così “Visioni di Santa Rosalia: sacro, popolare, pop”, una mostra curata dal giornalista e scrittore Marco Rizzo che abbraccia numerosi artisti siciliani e l’ospite d’onore, il mangaka Shintaro Kago. La mostra si svolgerà all’interno del Centro Internazionale di fotografia Letizia Battaglia presso i Cantieri Culturali alla Zisa.

“Il fumetto, in quanto espressione della cultura pop, non può non cogliere l’occasione di raccontare la Santuzza in questo sentitissimo quattrocentesimo anniversario – spiega il curatore Marco Rizzo – . Nelle celebrazioni e nella devozione, il sacro si mescola con il profano, lo spettacolo con la preghiera, il rito popolare e sociale con quello religioso. Questi aspetti e molti altri, incluso il ruolo di Rosalia come icona femminista in quanto donna ribelle, sono stati trattati in dieci opere inedite da dieci artisti di altissimo livello, tutti e tutte legate a Palermo. E ognuno ha interpretato la Santuzza secondo il proprio stile, offrendo un panorama unico di influenze, mescolanze, ispirazioni e colori, proprio come tra le vie di Palermo”.

All’interno del programma generale di Palermo Comic Convention è prevista una cerimonia di inaugurazione della mostra per venerdì 13 settembre alle ore 16.30.

“Siamo orgogliosi di aver creato questa mostra dedicata a Santa Rosalia – afferma il direttore generale di Palermo Comic Convention Alessio Riolo -. Un lavoro collettivo che trasuda tradizione e sicilianità espressa attraverso la nona arte, il fumetto. Si parte sempre da lì: da un disegno che permette di esprimere tutta la fantasia e di elevarla ad arte”.

Gli artisti che partecipano con un disegno inedito ed esclusivo sono Giulia Adragna, Sergio Algozzino, Simone Buonfantino, Isabella Ceravolo, Giulia Conoscenti, Roberto Di Salvo, Marco Failla, Miriam Gambino, Giulio Rincione e Emanuele Virzì. Presenti anche le opere di Lelio Bonaccorso, Danny Ingrassia, Ester Cardella e Shintaro Kago.

La mostra sarà visitabile solo nei quattro giorni dell’evento, salvo proroghe e repliche organizzate dal Comune di Palermo.

Palermo Comic Convention fa parte di RIFF, la Rete nazionale costituita dai Festival italiani di Fumetto che hanno come obiettivo la valorizzazione della nona arte in ogni sua declinazione.