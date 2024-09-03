Nubifragio a Roma, pioggia e vento forte: strade allagate

Condividi questo articolo?

In via del Crocifisso vicino al Vaticano l’acqua ha sommerso le auto fino alle portiere. Previsti temporali anche domani, si sta andando verso l’attesa ‘burrasca di fine estate’

Nubifragio a Roma oggi con pioggia, tuoni e forte vento. Il caldo afoso martedì 3 settembre si fa da parte e lascia spazio al maltempo che investe la capitale, con strade allagate e in diversi quartieri.

In via del Crocifisso, a pochi passi dal Vaticano, l’acqua ha sommerso le auto fino all’altezza delle portiere. Nonostante il temporale fosse previsto, molti romani sono stati colti di sorpresa.

Dopo una serie di giornate da bollino rosso con il caldo afoso anche nel Lazio sono calate le temperature, quella di oggi è, infatti, una giornata da bollino giallo. Dagli oltre 30 gradi dei giorni scorsi si è passati ai 24 di oggi e anche per domani e dopo sono previsti forti acquazzoni.

La Protezione civile regionale ha emesso ieri l’allerta meteo gialla per 24 ore, in relazione alle previsioni di precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale.

Salutato il lungo caldo africano, si sta andando verso l’arrivo della burrasca di fine estate, prevista per giovedì 5 agosto, quando la perturbazione groenlandese, dopo il suo lungo peregrinare sull’Europa occidentale, arriverà decisa e violenta sull’Italia.