Nasce il “Club degli agricoltori della Valle del Belìce”

Sabato 14 settembre, con inizio alle ore 9, presso le Aziende Agricole Asaro, in contrada Cavallaro a Castelvetrano (Trapani), si terrà la Cerimonia d’apertura del Club degli agricoltori della Valle del Belìce. La costituzione del Club avviene a poco più di un anno dall’annuncio della presentazione, avvenuto il 26 agosto 2023 alla presenza del fondatore di Starbucks, Howard Schultz. Durante la cerimonia d’apertura del Club sarà annunciato il Direttivo, le finalità pratiche e di aggregazione del Club, la mission e i numeri del comparto olivicolo della Valle del Belìce. Tra gli ospiti invitati: l’assessore regionale all’agricoltura Salvatore Barbagallo, i sindaci del comprensorio, i rappresentanti delle associazioni di categoria. Per l’occasione tornerà in Sicilia Howard Schultz.
