Nasce il “Club degli agricoltori della Valle del Belìce”

Girolamo Ingardia vince a Custonaci nello Slalom dei Marmi

Condividi questo articolo? Una domenica da incorniciare per Girolamo Ingardia che ha dominato il 22° Slalom Automobilistico “Città Internazionale dei Marmi – Custonaci”, sesta e penultima prova del Trofeo Italia Sud e del Campionato Siciliano Slalom. Il pilota della Scuderia Trapani Corse, al volante della Gloria B5 Suzuki, ha...