La Regione Siciliana liquida i contributi post Covid agli editori librari, Ottavio Navarra (ADESI): “Dopo quattro anni tagliamo il traguardo”

“Ci sono voluti ben oltre quattro anni, ma finalmente la Regione Siciliana ha liquidato agli editori librari i contributi post Covid che erano stati previsti”: con queste parole, il presidente dell’Associazione degli Editori Siciliani Indipendenti Ottavio Navarra commenta il raggiungimento dell’importante obiettivo per decine di imprese editoriali librarie nell’isola.

“Abbiamo incredibilmente tagliato il traguardo – afferma – dopo averlo perseguito a lungo con tenacia, ben consapevoli degli enormi disagi che l’intero settore ha dovuto affrontare in anni molto difficili”.

“Non vogliamo sottacere – prosegue Ottavio Navarra – il ritardo clamoroso che si è accumulato: ci sono voluti ben quattro anni perché tutto si sia potuto chiudere”.

“Vogliamo ringraziare quanti ci sono stati vicini in questo lungo periodo – aggiunge –e si sono adoperati per il raggiungimento del risultato: si apre adesso una nuova fase del nostro impegno”.

“Calendarizzeremo – conclude il presidente dell’Associazione degli Editori Siciliani Indipendenti – tante nuove proposte e obiettivi, perché siamo convinti che lo sviluppo della nostra isola passi anche e soprattutto dal rilancio culturale”.