“L’Armonia, Noi e l’Universo”: allo spazio “Experience” di Palermo la nuova collettiva a cura di Leonarda Zappulla

Condividi questo articolo?

Dopo la parentesi estiva, lo spazio culturale “Experience” riapre i battenti con la collettiva dal titolo “L’Armonia, Noi e l’Universo”, in programma dal 14 al 28 settembre.

Nella sede di via delle Croci 16 a Palermo, esporranno le loro opere Alice Anti, Anna Maria Belli, Daniela Biella, Erica Bordignon, Antonella Canfora, Lia Chia, Sebastiana Coppe, Stefania Corvino, Francesco Delli Noci, Alessio Fico, Marco Grechi – MARK, Maria Elena Magnani, Rossella Marino, Stefania Mincuzzi, Fabio Passeri, Concetta Polizzotto, Paolo Residori, Dario Romano, Davide Romano, Carmelo Romeo, Paola Salomè, Barbara Sandri, Alessandro Sanfilippo, Maria Scalia, Cristiano Scano, Elena Schellino, Maria Velardi e Armando Velardo.

Tema della mostra corale, la condizione umana attuale, legata all’urgenza di vivere un’esistenza meno artificiale e virtuale, più sostenibile ed esperienziale.

Argomenti molto cari a “Experience”, luogo dove è possibile prendere consapevolezza del proprio coraggio e dare il via a un cambiamento.

“L’invito – spiega la dottoressa Leonarda Zappulla, direttore artistico di “Experience” e critico d’arte – è di andare verso una vita capace di affinare la propria capacità di comprensione dell’altro, delle arti, della bellezza, della cultura e dello spettacolo della natura”.

E promuovere così la vita stessa, l’arte, la sensibilità, la salute, la conoscenza e la libertà.

“Grazie alle opere esposte – prosegue –l’osservatore può sviluppare una maggiore consapevolezza delle proprie azioni, dell’impatto che esse rivestono sia nel mondo in cui viviamo e nell’universo che lo ospita, sia nelle interazioni con gli altri, riscoprendo di essere sensibili anche alle esigenze del prossimo”.

“Ogni giorno proviamo ad accogliere il sole dentro di noi per entrare in sintonia col mondo – conclude Leonarda Zappulla – affidandoci al nostro sentire, evocato dalle opere esposte, per lasciare andare le resistenze rimanendo ciascuno connesso al flusso della propria, e universale, energia vitale”.

Il vernissage dell’esposizione si terrà sabato 14 settembre alle 18:00.

Sarà possibile visitare la mostra tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 17:00 e il sabato su appuntamento.

L’ingresso è libero.

In copertina “Armonie celestiali” di Carmelo Romeo, olio su tela, cm 70×50