In occasione della rentrée, l’Institut français Palermo apre al pubblico ai Cantieri Culturali alla Zisa

In occasione della rentrée, l’Institut français Palermo apre al pubblico con un doppio appuntamento: venerdì 20 settembre dalle 15 alle 23 e sabato 21 settembre dalle 10 alle 21 ai Cantieri Culturali alla Zisa (via Paolo Gili, 4). L’équipe dell’istituto sarà a disposizione del pubblico per fornire tutte le informazioni utili: presentazione dei corsi e iscrizioni, corsi di prova gratuiti, test di livello senza appuntamento, ma anche attività per bambini e ragazzi. In programma musica, teatro, cinema, una mostra e, per finire, un mercato del contadino in terrazza: “un’occasione da non perdere per scoprire i nostri spazi e avvicinarsi alla lingua e alla cultura francese”.

Test di livello e corsi di prova

I test di livello servono all’alunno per conoscere il proprio livello di competenza della lingua, al fine di pianificare un percorso mirato al raggiungimento dei propri obiettivi linguistici. I test saranno disponibili venerdì e sabato gratuitamente e senza prenotazione.

Chi è interessato all’iscrizione ai corsi, inoltre, potrà partecipare a un atelier di conversazione gratuito o un corso flash per tutti i livelli con le insegnanti dell’Institut. L’appuntamento è venerdì dalle 17 alle 18 e sabato dalle 11 alle 12 per i corsi flash e venerdì dalle 18 alle 19 con l’atelier di conversazione. La partecipazione è gratuita, gradita la prenotazione telefonica o tramite il modulo online.

Per le due giornate, a chi si iscriverà a un corso di lingua di 60 ore verrà omaggiata la tassa di iscrizione annuale di 30 euro.

Laboratorio per bambini

Ci sarà spazio anche per i bambini con il laboratorio di Anaïs Durin, una performer e illustratrice francese che vive in Sicilia. Anaïs sta attualmente conducendo una ricerca sulle maschere per il suo progetto transdisciplinare Giovanna B, che esplora la memoria delle streghe. Il laboratorio Maschere e vegetali è destinato ai bambini di tutte le età che potranno creare, in francese, felini strani, diavoli, uccelli e unicorni utilizzando materiali di recupero e esplorare i confini tra magia e realtà, animalità e umanità.

Il laboratorio si svolgerà venerdì 20 e sabato 21 dalle 17 alle 18. La quota d’iscrizione è di 10€. Per partecipare scrivere a: amandine.barra@institutfrancais.it specificando il giorno scelto.

Mostra / Aperitivo in musica / Film

Durante le due giornate e fino al 18 ottobre, il pubblico potrà visitare la mostra di Rossella Poidomani Senza pelle nel mezzo, curata da Federica Fruttero, nella mediateca dell’Institut, attualmente in fase di riallestimento. La mostra verrà inaugurata venerdì 20 settembre alle ore 19. L’osservazione della natura e delle api sono il punto di partenza del lavoro di Rossella Poidomani. Le similitudini tra lo sciame delle api e le moltitudini umane, che si organizzano in maniera collettiva per il bene comune (di sopravvivenza dell’alveare o per anelito religioso), sono al centro delle opere presentate in occasione della mostra Senza pelle nel mezzo.

Rossella Poidomani (Comiso, 1997) è una giovane artista che lavora a Modica. Ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Palermo con specializzazione in pittura, ed è una delle fondatrici dello spazio indipendente “) ( artist run space” (Parentesi tonde) a Palermo. È stata laureata del programma di residenze del Nouveau Grand Tour 2023 in Francia.

La giornata del venerdì 20 proseguirà con un aperitivo in musica dalle 19 alle 21 con DJ SoniqPhil, DJ palermitano che è stato fortemente influenzato dalla sua permanenza in Francia nel suo percorso musicale e che proporrà un DJ set eclettico in salsa francese. A seguire, alle ore 21, nella terrazza dell’Institut français verrà proiettato il film Nous, Princesses de Clèves di Régis Sauder (2010, 69’). Oggi a Marsiglia gli studenti del liceo Diderot utilizzano La Princesse de Clèves per raccontarsi: “a 17 anni amiamo intensamente, nascondiamo, confessiamo. È l’epoca delle prime scelte e delle prime rinunce.” Un documentario intelligente e sensibile sui rapporti tra la letteratura classica e i giovani di oggi e un ritratto di una Francia contemporanea e meticciata.

Mercato / Teatro / Musica

Un programma ricco di eventi vi aspetta anche sabato 21 settembre. Oltre alla mostra di Rossella Poidomani, la terrazza dell’Institut ospiterà le bancarelle del mercato contadino e del mercatino dell’usato per tutto il giorno dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Un’occasione per scoprire i prodotti locali e gli articoli vintage, grazie soprattutto alla collaborazione di Ciauli AgriCoop, Cuoche Combattenti, L’Orto dei Miracoli, TerraNura, Azienda Agricola Piscione, Arci Tavola Tonda…

La terra e i contadini saranno anche protagonisti alle 11.30 di un evento speciale: la lettura in francese (con sopratitoli in italiano) della famosa Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix [Lettera ai contadini sulla povertà e la pace] scritta da Jean Giono nel 1938 alla vigilia della Seconda guerra mondiale. In questo testo radicale, Giono non si limita a darci istruzioni su come coltivare la terra con “criterio” e in modo sensato, ma mira soprattutto a spiegare come il rapporto con la terra sia il mezzo principale per combattere e rifiutare ogni forma di guerra e di violenza. Adattando questo testo per il palcoscenico, l’attore e regista Grégory Bonnefont vuole testimoniare questa radicalità in nome della pace, nella denuncia degli schemi economici e politici che privano l’umanità e il pianeta della loro sostanza primaria: la vita. Lo spettacolo, una produzione Cie De l’âme à la vague, è stato presentato quest’anno al Festival di Avignone ed è realizzato a Palermo grazie alla collaborazione della Cie Barbe à Papa Teatro.

Il programma si concluderà con lo spettacolo L’île intérieure /Capri- Ballad Of The Spirits di Marie Modiano e Peter von Poehl. Gli autori presenteranno il romanzo L’île intérieure [L’isola interiore] (Ed. R. Laffont 2024) e l’album Capri – Ballad Of The Spirits (Modulor/Nest & Sound 2024), due opere ispirate alla mitica isola di Capri e segnate dalla poesia e dallo spoken word, che saranno presentate sulla terrazza dell’Institut dalle 19h30 alle 21 in uno spettacolo musicale trilingue (italiano, francese, inglese).

Programma e orari

Venerdì 20 Settembre

15h-19h: Info corsi, test di livello

17h-18h: Corsi flash

17h-18h: Atelier per bambini “Maschere e vegetali”

18h-19h: Atelier di conversazione

19h: Inaugurazione mostra Rossella Poidomani

19h-21h: Aperitivo in musica con DJ SoniqPhil

21h: Proiezione in terrazza: “Nous, Princesses de Clèves”

Sabato 21 Settembre

9h-13h / 15h-18h: Info corsi, test di livello

9h-13h / 15h-18h: Mercato contadino / Mercato dell’usato

9h-13h / 15h-19h: Mostra Rossella Poidomani

11h-12h: Corsi flash

11h30-13h: Spettacolo: Lettera ai contadini sulla povertà e la pace di Jean Giono

17h-18h: Atelier per bambini “Maschere e vegetali”

19h30-21h: L’île intérieure /Capri- Ballad Of The Spirits di Marie Modiano e Peter von Poehl.

I corsi di francese collettivi in presenza o a distanza si svolgono durante la settimana dalle 18 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 12.30, con partenza il 1° ottobre. I corsi hanno una durata di 60 ore e si terranno ai Cantieri Culturali alla Zisa o online. Sono sempre disponibili anche corsi di preparazione alle certificazioni online e corsi individuali, flessibili e perfettamente adattabili alle esigenze di ciascuno studente. Insegnanti madrelingua e specializzate nell’insegnamento del francese, una didattica dinamica e interattiva e gruppi piccoli e omogenei rendono i corsi dell’istituto la soluzione ideale per imparare rapidamente il francese. L’Institut français Palermo è inoltre l’unico centro d’esami autorizzato da France Education International per le province di Palermo, Agrigento, Trapani e Caltanissetta per l’erogazione dei diplomi DELF-DALF (la prossima sessione utile per sostenere un esame Delf/Dalf sarà a novembre).