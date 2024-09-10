“Etnabook 2024”: Festival Internazionale del libro e della cultura di Catania al Palazzo della Cultura

Condividi questo articolo?

CATANIA – VI edizione di Etnabook sta per iniziare, cinque giornate intense di presentazioni, workshop, arte e musica dove come ogni anno i soli grandi protagonisti saranno i libri. Tanti incontri che coinvolgeranno il pubblico di tutte l’età, un calendario fitto di eventi con l’unico scopo di mettere in circolo la cultura.

All’Auditorium Concetto Marchese, presso il Palazzo della Cultura di Catania, è stato presentato, alla stampa e alla città, il programma del Festival che si svolgerà dal 18 al 22 settembre.

Alla conferenza, moderata dalla giornalista Agnese Maugeri, hanno partecipato il direttore artistico e presidente della kermesse Cirino Cristaldi insieme al vice presidente Mirko Giacone, il direttore Cultura e Rete Museale Paolo Di Caro e il direttore editoriale di Demetra Promotion Pierangelo Spadaro.

Il Direttore Di Caro, durante il suo intervento, ha sottolineato l’importanza delle iniziative culturali in città e come l’Amministrazione Comunale sia sempre disponibile a cedere i suoi spazi per divulgare cultura, soprattutto in eventi che riescono a coinvolgere i giovani così come fa Etnabook ponendo l’attenzione sulla fruizione culturale e sul dialogo.

Il presidente Cirino Cristaldi durante la conferenza ha affermato, “sesta edizione di Etnabook, un programma ricco di appuntamenti e di tanti ospiti a testimonianza di come il nostro festival stia crescendo diventando una certezza nel panorama dei festival nazionali. Sono molto orgoglioso di portare avanti il progetto di Etnabook perché riesce a far parlare di Catania in modo positivo, accomunando la nostra città alla cultura, così come merita”.

La VI edizione di Etnabook è dedicata alle isole, luoghi immaginifici dove attingere per creare connessioni, parti differenti di un unico insieme ed è proprio la coesione tra diversi aspetti, siano essi letterali e artistici, a tessere i fili del Festival che pone al suo centro la divulgazione, la consapevolezza e il dialogo culturale.

Tanti gli appuntamenti in cartellone, tra le varie sezioni ricordiamo: EtnaKids, coordinata da Claudia Santonocito, incontri di letteratura per l’infanzia e laboratori per i più piccoli.

Etnabook Lab, è la sezione del festival curata da Katia Scuderi che permette al pubblico di interfacciarsi direttamente con gli autori e gli ospiti presenti, grazie a incontri informali e workshop che faranno parte del programma ufficiale Etnabook.

Expò Pedara Corner, per il terzo anno consecutivo nel Comune alle pendici dell’Etna si terranno presentazioni ed eventi correlati al festival, curati da Mario Cunsolo e Simona Zagarella del circolo letterario Pennagramma.

Durante la conferenza Pierangelo Spadaro, direttore editoriale di Demetra Promotion ha sottolineato l’importanza di partecipare come co-produttori del Festival: “Siamo felici di essere presenti con Edonè Magazine e Focus Sicilia in un progetto che sta diventando sempre più un appuntamento molto atteso. Il nostro scopo è quello di promuovere cultura e bellezza partendo proprio dal sud dalla nostra regione, investendo su progetti artistico-culturali che possano lasciare il segno nel futuro.”

L’appuntamento d’apertura di Etnabook è previsto per il 18 settembre presso lo Spazio Eventi del Centro Commerciale Katanè con la chef Rita Monforte, che appassionerà i presenti con uno showcooking in diretta e poi la presentazione del suo ultimo libro Ai vostri ordini (Santelli Editore), insieme a lei la curatrice Debora Scalzo, dialogheranno con loro Lucio Di Mauro e Lucia Fossi.

Nei giorni seguenti il programma è ricco e intenso, venerdì 22 settembre sono previsti tra gli altri, l’evento speciale Il lungomare letterario alle ore 16.00, incontro con Giulio Pirrotta di La via dei Librai, Lucia Franchina e Francesca Pietropaolo di Notturno D’Autore e Giorgio Lupo del Termini Book Festival che dialogheranno con il presidente di Etnabook Cirino Cristaldi.

Sempre venerdì alle ore 20:30 è previsto l’Evento Speciale, curato da Edonè magazine “Una serata all’insegna della bellezza nell’arte e nell’editoria” con l’editore Gaetano Sanfilippo e tanti ospiti.

Da segnalare sabato 21 settembre l’evento in programma alle ore 19:00, incontro con Livio Mario Cortese – I cacciatori di reti fantasma, che presenterà il libro Atlantide c’è edito da Compagnia Nuove Indye. Dialogheranno con l’autore Alessandro Cecchi Paone e Leonardo Lodato, prevista in oltre la consegna del Premio Letto, Riletto Recensito 2024.

Domenica 22 settembre alle ore 19:00 incontro #CineMigrare, Flavio Pagano ci racconterà Corner-20000 chilometri sopra i mari: l’avventura di “uMani, l’installazione migrante. Nel corso dell’evento Alessandro Cecchi Paone insieme a Marco Pitrella dialogheranno con Pagano del suo nuovo romanzo Un milione di giorni, edito Fuorilinea. Prevista inoltre la consegna del Premio CineMigrare del Premio “Giovani Vulcani”.

A seguire alle ore 20:30, Evento Speciale incontro con Giuseppe Bascietto che presenta Stidda. L’altra mafia raccontata dal capoclan Claudio Carbonaro, edito Aliberti; dialoga con Gaetano Sanfilippo.

Questi sono solo alcuni degli appuntamenti in programma che avrà come clou la sera di Premiazione del 19 settembre alle ore 20.30, condotta da Paolo Maria Noseda e Simona Zagarella, in cui verranno svelati i vincitori della quinta edizione del Premio Letterario Etnabook – Cultura sotto il Vulcano. Una serata esclusiva in cui verrà consegnato per la prima volta il Premio Mario Rapisardi, istituito da Riccardo Tomasello nel ricordo di un illustre catanese, poeta e scrittore che come ha ricordato Tomasello nel corso della conferenza stampa è stato l’anima del libero pensiero. Tra gli ospiti della serata Mal, Carmelo Caccamo, Danilo Arena e Santo Musumeci.

Etnabook è cultura in circolo e per questo non si ferma mai, come ha sottolineato nel suo intervento il vice presidente Mirko Giacone: “il nostro è un lavoro costante nel corso di tutto l’anno con tante attività, gli incontri proseguono con Aspettando Etnabook, mentre l’impegno sociale lo promuoviamo attraverso azioni concrete come le casette di Book-Crossing installate in diverse zone della città e dell’hinterland. Etnabook non sono solo le 5 giornate di festival ma una programmazione che ci coinvolge costantemente, perché crediamo fortemente che la cultura è il motore della nostra vita”.

Etnabook si chiuderà, infine, con un appuntamento esclusivo chiamato “L’ottava”, che si terrà l’8 ottobre alle 8 di sera al Palazzo Cutore di Aci Bonaccorsi e che vedrà l’incontro con Marco Baldini che presentarà il suo libro Il giocatore (ogni scommessa è un debito), edito Baldini+Castoldi, l’evento sarà condotto da Ruggero Sardo.

Il programma di Etnabook si compone di numerosi eventi, in un susseguirsi di presentazioni, incontri, dibattiti, ma non solo, workshop e laboratori, che si terranno in tutto l’hinterland etneo: al Palazzo della Cultura, polo centrale della kermesse, e anche a Gravina di Catania (Centro Commerciale Katanè) e Pedara (Centro Expo).

Il rapporto con gli sponsor rappresenta per Etnabook un sodalizio continuo e in continua evoluzione. Etnabook Festival Internazionale del Libro e della Cultura di Catania è organizzato dall’Associazione Culturale NO_NAME presieduta da Cirino Cristaldi, con la co-organizzazione della Città di Catania. Il festival rientra nel cartellone degli eventi del Catania SummerFest ed è inoltre patrocinato dall’Università degli Studi di Catania e dai Comuni di Gravina di Catania, Pedara e Aci Bonaccorsi. Si ringrazia il main partner, Centro Commerciale Katanè.