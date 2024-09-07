Egadi Running Cruise 2024 il via con la cronoscalata di Monte Santa Caterina

Condividi questo articolo?

Con la cronoscalata di Monte Santa Caterina, ha ufficialmente preso il via edizione dell’Egadi Running Cruise, quinto appuntamento del circuito Ecotrail Sicilia. La manifestazione, divenuta un appuntamento fisso nel calendario sportivo siciliano, organizzata con il patrocinio del Comune di Favignana, unisce la passione per il trail running alla scoperta dei meravigliosi paesaggi naturali dell’arcipelago delle Egadi.

“Siamo felici di essere nuovamente qui”, dice Aldo Siragusa, presidente dell’ASD Ecotrail Sicilia. “Le Egadi sono tre isole fantastiche. I partecipanti non vengono qui solo per correre e per confrontarsi sul piano sportivo, ma soprattutto per scoprire i luoghi, assaporare i prodotti locali e fare un’esperienza che va oltre la gara, trasformandosi in un vero e proprio viaggio”.

“Siamo orgogliosi di ospitare anche quest’anno questo straordinario evento”, ha dichiarato l’assessore allo Sport Stefania Bevilacqua, presente ieri sera al via. “L’Egadi Running Cruise rappresenta non solo un’opportunità per gli atleti di sfidare se stessi, ma anche un’occasione unica per far conoscere il nostro territorio a visitatori provenienti da ogni parte d’Italia. Siamo grati all’Associazione Ecotrail Sicilia per l’impegno e la loro costante presenza nel valorizzare queste meravigliose isole”.

La competizione prevede tre tappe. Dopo la cronoscalata sul Monte Santa Caterina, gli atleti si sposteranno oggi a Levanzo e domani a Marettimo per la tappa finale.