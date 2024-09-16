Denuncia dell’associazione Mareamico di Agrigento: “Intervenire su erosione coste”

“Il prossimo anno Agrigento sarà la nuova capitale italiana della cultura, ma i turisti che visiteranno la città rischiano di non trovare più le spiagge. L’erosione costiera continua ad erodere le nostre coste e minacciare le infrastrutture viarie; tutto ciò è molto grave anche perché questo sta avvenendo durante la stagione estiva. Bisogna intervenire immediatamente altrimenti durante l’inverno sparirà per sempre il boschetto delle dune e la vicina strada”.

E’ la denuncia dell’associazione Mareamico di Agrigento che lancia un appello “al Presidente della Regione Sicilia e all’Assessore al Territorio ed Ambiente, l’agrigentina Giusy Savarino”, “affinché trovino le somme necessarie per cercare di far rallentare l’inesorabile processo erosivo, prima che sia troppo tardi!”.


