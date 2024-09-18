Dal 20 settembre 2024 “ESAGERATO”, il primo singolo di Nicole.

Spiega l’artista a proposito del nuovo brano: “Stento ancora a credere che un mio brano, scritto interamente da me, stia diventando pubblico a tutti. Se lo dicessi alla me bambina di circa 10/11 anni fa, scommetto che scoppierebbe a ridere e a piangere nello stesso tempo dalla sorpresa. La stesura di questo brano è cominciata a luglio del 2023, ed ha richiesto più o meno un mese di tempo per la scrittura e la scelta della melodia. Successivamente lo avevamo archiviato poiché avrei voluto come prima pubblicazione un pezzo di un altro genere. Un giorno però cercando tra alcuni file, mi è saltato all’occhio l’audio intitolato ‘Esagerato’ e ho deciso di ascoltarlo. Da quel momento in poi ho capito che era questo il brano con cui avrei debuttato, perché è stato veramente il primo pezzo in cui mi sono cimentata da sola nella scrittura e composizione musicale. Sono molto legata ad esso, perché ricordo ancora le emozioni che ho provato quando mi hanno messo davanti un foglio e mi hanno detto: ‘E’ arrivato il momento di scrivere il tuo primo singolo!’. Concludo dicendo che mi sono divertita molto durante la formazione del brano e spero che ciò possa arrivare a chi lo ascolterà!”.BiografiaNicole è una giovane artista calabrese (Catanzaro Lido).Tra le esperienze di canto che ha affrontato nel corso della sua giovane vita, la più importante, significativa e bella è stata la partecipazione come corista e violinista ad Xfactor Albania dopo aver superato una selezione all’interno della scuola di canto che frequenta per partecipare all’esibizione del gruppo “THE CHEMICALS”, formato da Jonid Gjoka, Giovanni Orefice e Rosario Canale.Nicole da quattro anni frequenta la scuola di canto “RC Voce Produzione” di Cecilia Cesario e Rosario Canale