Castelbuono, avvio de Le Verghiane con “Don Gesualdo” per studenti e adulti

Alle ore 21:00, l’antico Chiostro San Francesco sarà il suggestivo scenario della rappresentazione di “Don Gesualdo”, tratto da uno dei romanzi più celebri di Giovanni Verga. Questo evento si inserisce nel percorso culturale di “Verga 100” e dà l’avvio alle celebri Le Verghiane, le storiche manifestazioni che, partendo dai luoghi veristi, si muovono attraverso il territorio italiano, nel pieno spirito verista. Un percorso che coinvolge attivamente anche le scuole divenendo punto di approfondimento didattico sull’argomento e quindi un incipit importante per l’avvio dell’anno scolastico, e che anticipa il tour europeo che partirà dal prossimo autunno in vari stati esteri. Lo spettacolo, promosso da Dreamworld Pictures in collaborazione con il Comune di Castelbuono e supportato dall’Assemblea Regionale Siciliana, grazie alla sensibilità e attenzione del Presidente Gaetano Galvagno, che sostiene la valorizzazione della cultura locale. La pièce teatrale, scritta e diretta dal regista Lorenzo Muscoso, analizza il complesso rapporto tra padri e figli, un tema centrale che riflette le dinamiche sociali e familiari della Sicilia descritta da Verga. Protagonista è l’attore Alessandro Sparacino, che interpreta un Don Gesualdo rabbioso e tormentato, in lotta con il proprio destino e con il difficile rapporto con la figlia Isabella, che ha la voce di Rita Abela. La narrazione sarà accompagnata dalle evocative partiture musicali del M° Riccardo Gerbino, che guideranno il pubblico in un viaggio intimo e coinvolgente.

Il Chiostro San Francesco di Castelbuono, con la sua atmosfera storica e raccolta, offre lo scenario ideale per questa rivisitazione moderna e intensa del capolavoro verghiano. L’evento si preannuncia come un momento culturale di grande rilievo, non solo per gli amanti della letteratura e del teatro, ma per tutti i giovani, che avranno l’opportunità di immergersi in una dimensione autentica e didattica, utile alla comprensione delle dinamiche dell’opera verghiana.