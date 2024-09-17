Associazione per l’Arte e Casa Tulime danno il via a Palermo al laboratorio teatrale “Tutti i Colori della Vita”, per ragazzi dai sette agli undici anni

Condividi questo articolo?

“Tutti i Colori della Vita” è il titolo del laboratorio teatrale rivolto a bambini di età compresa tra i sette e gli undici anni in programma a Palermo a partire dal 25 settembre.

Un’esperienza unica, per esplorare il mondo del teatro all’insegna della creatività e del divertimento. Organizzato dall’Associazione per l’Arte e da Casa Tulime, prevede ventiquattro incontri, oltre alle prove finali, che si terranno da settembre a dicembre, con un massimo di venti partecipanti.

Partendo dal testo “Tutti i colori della Vita” di Chiara Gamberale, attraverso semplici tecniche recitative, i partecipanti approcceranno il mondo delle rappresentazioni teatrali, iniziando con la lettura di un testo opportunamente trasformato in copione.

Si continuerà dunque con la scelta dei personaggi e con la messa in scena del testo teatrale.

Si alterneranno esercizi per la vocalità e la presenza scenica al fine di familiarizzare con il palcoscenico, coinvolgendo attivamente i genitori nella costruzione condivisa di scenografie e costumi.

Le vocazioni principali di Casa Tulime sono la condivisione e la sostenibilità ambientale: per questo è stato scelto il libro “Tutti i colori della Vita” che affronta il tema dell’accoglienza dell’altro e della consapevolezza nelle relazioni.

Le vocazioni principali di Casa Tulime sono la condivisione e la sostenibilità ambientale: per questo è stato scelto il libro "Tutti i colori della Vita" che affronta il tema dell'accoglienza dell'altro e della consapevolezza nelle relazioni.

È possibile contattare gli organizzatori al numero 370.1650042 o scrivendo alla mail casatulime@tulime.org

IL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI

Giovedì 19 settembre alle ore 18:00 si svolgerà l’incontro preliminare con gli iscritti e i genitori, con la consegna delle liberatorie.

Mercoledì 25 settembre, dalle 16:00 alle 18:00, è previsto invece il primo incontro laboratorio con il ritiro delle liberatorie. Gli incontri successivi si terranno il 26 settembre e nei giorni 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 e 31 del mese di ottobre. A novembre, invece, nei giorni 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 e 28.

Il laboratorio proseguirà il 3, 5, 10 e 12 dicembre. Sabato 14 dicembre alle ore 21:00 si terrà lo spettacolo finale. Il primo incontro si svolgerà a Palermo, in via Giuseppe Mulè 15, sede di Casa Tulime. In programma anche il cineforum, con la presenza di esperti e la visione guidata di film, commentando e ragionando insieme su argomenti condivisi, e incontri con gli autori, per la presentazione di libri e approfondimenti di temi specifici. Chiunque lo volesse può donare testi per bambini e ragazzi dai zero ai dodici anni e dai tredici in su, oltre a pubblicazioni sulla natura e l’ambiente. Questo il link per le iscrizioni: https://urlc.net/K2BZ

UN LUOGO DI AGGREGAZIONE E CULTURA ACCESSIBILE

Casa Tulime è nata all’interno di un bene confiscato alla mafia restituito alla comunità della IV Circoscrizione di Palermo nel 2022.

L’obiettivo è includere all’interno una biblioteca sociale, motore di tutte le attività da svolgere, trasformando l’immobile confiscato in un luogo di aggregazione e cultura accessibile: Uno spazio aperto a tutti, dove leggere, studiare, partecipare a eventi e laboratori, e soprattutto incontrarsi e confrontarsi.

Un luogo di scambio intergenerazionale e interculturale, rivolto in particolar modo a famiglie e bambini di età compresa fra i sei e i dodici anni, liceali e universitari, dove costruire nuove relazioni e reti di solidarietà.

