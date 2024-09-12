Alla Plaia di Catania -Le Palme Beach Club- si presenta “Sale e Sudore” di Brigida Morsellino

Condividi questo articolo?

Dieci racconti, dieci esperienze con un unico intermediario: il mare. L’oralità che si fa strada attraverso le esperienze dirette di uomini e donne che fanno scelte ben precise perché nel mare vedono speranza, serenità ma anche morte e disperazione.

La presentazione del libro “Sale e Sudore” presso Le Palme Beach Club di Catania, scritto dalla Dott.ssa Brigida Morsellino, diventa un momento di cultura e di sintonia diretta con il folto pubblico presente.

Un appuntamento dove l’autrice ha dialogato con il giornalista Davide Di Bernardo e con l’attore Gino Astorina che ha letto alcuni brani del libro. Particolare attenzione è stata dedicata al maestro Nuccio D’Urso con l’esposizione delle tavole disegnate dal prof. Mammana.

“Per me è motivo di grande orgoglio essere qui oggi- spiega l’autrice Morsellino- “Sale e Sudore” è un libro che vuole raccontare il rapporto tra questa distesa di acqua salata e gli uomini e le donne che hanno fatto scelte di vita ben precise. Un legame con due facce che vuole parlare anche ai ragazzi che, ancora oggi, hanno bisogno di modelli, esperienze e punti di riferimento. Nel percorso di crescita di un giovane ci devono essere le sconfitte e le rinunce. Momenti che non rappresentano la fine ma, al contrario, l’inizio della loro formazione”.

Le Palme Beach Club diventano il meeting point per un evento di grande cultura, spettacolo, dialogo e socializzazione.

“Quella di oggi è un’occasione meravigliosa per ricollegarsi alla vita ed ai rapporti con le persone- spiega la responsabile del settore eventi del complesso turistico “Le Palme” Elena Saffo-. Nel nostro progetto “Le Donne e il Mare” non potevamo non ospitare una grande scrittrice come la dott.ssa Morsellino. L’ennesima gemma che si “incastona” all’interno di un cartellone ricchissimo di eventi, con protagoniste tutte al femminile, per lanciare un messaggio universale di cultura e divertimento. La Plaia di Catania è già viva, anche con la fine della stagione estiva, e continuerà ad animarsi di iniziative aggregative con attività e momenti di grande prestigio in cui si potrà ascoltare e godere dello spettacolo del mare e della spiaggia passeggiando sul litorale anche al chiaro di luna”.