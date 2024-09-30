“Scintilla” è il titolo del libro per ragazzi scritto da Nadia Terranova ed edito da Mondadori che sarà presentato a Palermo venerdì 4 ottobre alle 17:30 nella sede della Biblioteca Sociale Casa Tulime, in via Giuseppe Mulè 15. L’incontrò, organizzato da Associazione per l’Arte e Casa Tulime, è rivolto a ragazzi dai dieci anni in su. Sarà presente l’autrice, direttrice di “K”, rivista letteraria de “Linkiesta”: chi vorrà, potrà acquistare il suo libro e ricevere anche un autografo. Si tratta di un romanzo “a figure” che narra la storia dell’amicizia…Leggi tutto
Mese: Settembre 2024
Fiamme al Villaggio Sant’Agata, paura per una stazione di servizio
Un vasto incendio è attualmente in corso in una vasta area prospiciente un distributore di carburanti al Villaggio Sant’Agata di Catania. Sul posto forze dell’ordine e diverse squadre dei Vigili del Fuoco che stanno cercando di domare le fiamme. In via precauzionale è stata disposta dagli stessi Vigili del Fuoco la chiusura di alcune strade nella zona. Le fiamme si sono sviluppate per cause da chiarire in via Madonna del Divino Amore nella zona del cimitero di Catania. La colonna di fumo è visibile da parte della città.Leggi tutto
Nonna e nipote dispersi nel Pisano, trovato corpo di donna a 6 km da luogo della piena
Cadavere ancora non identificato ufficialmente, ma i soccorritori ritengono molto probabile che si tratti proprio della turista tedesca dispersa con il nipotino di 5 mesi dopo essere stati travolti da una piena Rinvenuto nel pomeriggio nel Pisano il cadavere di una donna a circa 6 chilometri di distanza dal punto in cui la piena aveva travolto la nonna e il nipotino trascinandoli via. A trovarlo, i vigili del fuoco e i volontari che da lunedì 23 settembre, nelle campagne del comune di Montecatini Val di Cecina, stanno battendo palmo a palmo la…Leggi tutto
Da Catania: UGL Metalmeccanici Zona Industriale “Chiediamo confronto sulle condizioni del ponte nell’VIII strada”
«Continua ad essere un indecoroso spettacolo il ponte nell’VIII Strada della Zona Industriale di Catania» afferma il segretario provinciale dell’Ugl Metalmeccanici Angelo Mazzeo. Da tempo ormai come Ugl Catania denunciamo la situazione di forte criticità e le condizioni precarie del ponte, infatti dichiara il segretario provinciale dell’Ugl Metalmeccanici «dai tanti lavoratori e residenti che ogni giorno attraversano il ponte nel tragitto casa – lavoro riceviamo quotidianamente segnalazioni riguardo alla pericolosità statica del ponte e del suo stato di abbandono e degrado». Inoltre l’Ugl Etnea da anni denuncia il grave stato…Leggi tutto
Istituto Cervantes di Palermo: installazione “Il mio corpo dice la verità” dell’artista colombiana Luz Lizarazo
L’Istituto Cervantes di Palermo inaugura, venerdì 4 ottobre alle ore 19.00 nella Chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani (via Argenteria, 33-35), l’installazione Il mio corpo dice la verità dell’artista colombiana Luz Lizarazo. L’opera, ispirata a Sant’Agata, una delle sante patrone di Malta e in passato anche di Palermo, indaga la sottomissione sistematica della voce e del corpo femminile, focalizzando la sua attenzione sul seno femminile e sul complesso significato culturale, e spirituale, che esso custodisce. L’artista nei diversi decenni di attività ha sviluppato una poetica basata su un linguaggio visivo distintivo,…Leggi tutto
La stilista Belinda Ferraro, tra le massime protagoniste femminili del nostro tempo. B&M FERRARO NEW YORK CITY, fucina di progetti all’insegna della solidarietà, dell’innovazione e della creatività
Tra qualche giorno riceverà a New York un premio di caratura internazionale, a conferma delle sue straordinarie doti professionali, imprenditoriali e umane. Lei è Belinda Ferraro, stilista statunitense ma italiana d’adozione – ha la doppia cittadinanza – come italiane sono le sue origini. Il premio è il prestigioso “The Best in The World Awards 2024” che Belinda Ferraro riceverà dal professore Antonio Omero. Soltanto l’ultimo di una lunga serie di omaggi al suo talento e alla sua versatilità, qualità che l’hanno resa amatissima nello scenario mondiale e che rappresentano il…Leggi tutto
Addio a Kris Kristofferson, leggenda della musica country e attore: aveva 88 anni
A dare la notizia è stata la famiglia. Nel 1977, in coppia con Barbra Streisand, vinse un Golden Globe per ‘È nata una stella’ Kris Kristofferson, vera e propria leggenda della musica country innovativa e star del cinema e della tv di Hollywood, è morto nella sua casa di Maui, alle Hawaii. Aveva 88 anni. A quanto riporta Variety, a dare la notizia è stata la famiglia, vicina a lui fino all’ultimo: “È con il cuore pesante che condividiamo la notizia che nostro marito/padre/nonno, Kris Kristofferson, è morto serenamente sabato 28 settembre…Leggi tutto
GERA BERTOLONE il 4 ottobre esce “Figghia mia”, secondo singolo della cantante e compositrice
Dopo “Abballati”, esce “Figghia mia” (etichetta discografica Sonora Recordings, distribuzione Absilone), secondo singolo della cantante e compositrice GERA BERTOLONE, disponibile in digitale e in rotazione radiofonica a partire da venerdì 4 ottobre. Il brano, anticipa il nuovo album “Femmina” (in uscita il 18 ottobre) ed è accompagnato dal videoclip. “È una ninnananna, un canto di sollievo – racconta la cantautrice siciliana di base a Parigi – Desideravo un universo onirico, cinematografico: un’immersione sonora allo stesso tempo dolce e potente che tocca l’intimo, un loop ricorrente di chitarra con un contrappunto di violoncello e percussioni, come un cuore che batte. E si conclude con…Leggi tutto
Progetto UDEPE Caltanissetta e FAI: “Il Valore della bellezza”
Ad Agrigento, la terza delle quattro giornate formative a cura del “FAI – Giardino della Kolymbethra” destinate agli utenti in regime di Messa alla Prova e di Affidamento in Prova Nel quadro del progetto “Itinerari di legalità”, l’UDEPE (Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna) di Caltanissetta ha promosso con successo il percorso “Il Valore della bellezza” che ha già riscontrato richieste di partecipanti superiori alle previsioni. Tale progetto prevede quattro giornate formative a cura del “FAI-Giardino della Kolymbethra” destinate agli utenti in regime di Messa alla Prova e di Affidamento in Prova…Leggi tutto
“Il Tesoro di Rahal”: un’avventura da vivere tra storia, cultura e sapori nel cuore di Racalmuto
Il 20 ottobre una giornata di festa per promuovere e valorizzare il turismo racalmutese Nel cuore della Sicilia, a una manciata di chilometri da Agrigento, si trova Racalmuto, borgo ricco di storia e fascino che aspetta solo di essere scoperto. Domenica 20 ottobre, le strade di questa suggestiva località si trasformeranno in palcoscenico per un evento unico: “Il Tesoro di Rahal”, una esperienza che unisce esplorazione, divertimento e cultura attraverso un’avvincente caccia al tesoro che invita residenti e visitatori a scoprire le meraviglie nascoste di questo angolo ancora poco conosciuto…Leggi tutto
Il Catania Book Festival ospita la presentazione del libro “Sale e Sudore” Brigida Morsellino
“Il Mare continua ad esercitare un’incredibile attrazione e fascino sugli esseri umani. Da una parte rappresenta la libertà, l’avventura e le possibilità infinite; dall’altra può evocare sentimenti di paura, isolamento e perdita”. Con la lettura di questo passo si apre la presentazione del libro della Dott.ssa Brigida Morsellino “Sale e Sudore” presso il Catania Book Festival, la “Fiera Internazionale del Libro e della Cultura di Catania”. Per l’occasione l’autrice ha dialogato con il giornalista e caporedattore del quotidiano “La Sicilia” Leonardo Lodato davanti ad un folto pubblico composto anche da studenti del Politecnico del Mare “Duca…Leggi tutto
Elezioni Austria, estrema destra vince e apre al dialogo: “Tendiamo la mano a tutti”
No dei Popolari del cancelliere Karl Nehammer: “Mai con la destra”. Le proiezioni danno l’Fpo primo partito al 29,1%. Partito Popolare (OeVP) al 26,2% svolta a destra. Il Partito della Libertà (FPOe, formazione di estrema destra) è in testa con il 29,1% nelle proiezioni delle elezioni per rinnovare i 183 seggi del Nationalrat, la Camera bassa del parlamento di Vienna. Al secondo posto il Partito Popolare Austriaco (OeVP) del cancelliere Karl Nehammer con il 26,2%, mentre il Partito Socialdemocratico (SPOe) ha il 20,4%. I Verdi sono fermi all’8,6% e poco…Leggi tutto
Il Cus Catania è quarto in Italia nella canoa polo
Il Cus Catania è quarto in Italia nella canoa polo. Un risultato che va molto al di là delle previsioni per la squadra etnea neopromossa in serie A e capace di arrivare fino alle semifinali scudetto. Dopo essersi qualificati ai play off nell’ultimo turno della stagione regolare, da sesti in classifica, i ragazzi allenati da Fabio Sauro, nell’evento finale del torneo che si è tenuto a Cagliari, hanno compiuto un’altra grande impresa imponendosi nei quarti di finale ai danni dell’Idroscalo Club, in sole due partite (la sfida era al meglio delle tre).…Leggi tutto
In rotazione radiofonica “TU LO SAI”, il nuovo singolo di Jade
“Tu lo sai” è un brano che parla di una storia d’amore travagliata tra due ragazzi. Quando due persone sono arrabbiate, i loro cuori si allontano e con questo brano, dalle ritmate e dolci sonorità, jade vuole trasmettere queste emozioni. Spiega l’artista a proposito del nuovo brano: “Tu lo sai è nata in un momento in cui avevo bisogno di raccontare delle emozioni vissute in passato. In questo caso ho provato a raccontarmi con meno filtri e a riportare su carta quelli che erano i miei pensieri. Ma tutto questo lo…Leggi tutto
San Vito Lo Capo, Cous Cous Fest: il Marocco vince il Campionato del mondo di cous cous
E’ il Marocco il paese vincitore del Bia cous cous World Championship, il Campionato del mondo di cous cous, l’evento centrale del Cous Cous Fest che ha messo a confronto, a San Vito Lo Capo, chef di 10 Paesi (Cina, Eritrea, Israele, Italia, Marocco, Medici Senza Frontiere, Palestina, Russia, Tunisia e Ucraina), all’insegna dello scambio tra culture nell’ambito del festival prodotto dall’agenzia Feedback e dal Comune di San Vito Lo Capo. La coppia di chef Chaoui Hanae, chef imprenditrice che ha aperto a Milano La Medina, un bistrot specializzato in cucina e pasticceria marocchina, e Mourad Dakir, chef e titolare di Maison Touareg, il primo ristorante marocchino a Milano, si è imposta…Leggi tutto
XII Giornata Tricolore a Custonaci: autonomia differenziata e premierato al centro del dibattito
L’autonomia differenziata e il premierato hanno dominato il dibattito della XII Giornata Tricolore, svoltasi presso Villa Zina Park Hotel, a Custonaci. L’evento, organizzato dal Centro Studi Dino Grammatico con il patrocinio della Fondazione Alleanza Nazionale, ha visto la partecipazione di figure di spicco del panorama politico e culturale italiano. Tra i relatori, il Sen. Mimmo Nania, l’On. Michele Rallo, l’On. Livio Marocco, l’On. Giuseppe Bica e Massimo Magliaro. Lo scrittore e giornalista Alberto Samonà ha moderato i lavori, stimolando un confronto vivace e costruttivo. “Il tempo della responsabilità”, tema centrale…Leggi tutto
Israele, massima attenzione al quartiere ebraico di Roma e su altri obiettivi sensibili
De Corato: “Rischio infiltrazione terroristica nei cortei con contenuti antisemiti”. Comunità ebraica: “Siamo a un passo da caccia a all’ebreo” Sensibilizzate ulteriormente a Roma le misure di sicurezza al ghetto e agli obiettivi sensibili della comunità ebraica, alla luce della situazione in Medio Oriente, delle recenti manifestazioni di stampo antisemita e dei cortei pro Palestina annunciati a ridosso dell’anniversario del 7 ottobre nella capitale e vietati nei giorni scorsi. Il livello di sicurezza, secondo quanto si apprende, era già altis “Cortei a rischio infiltrazione terroristica” Intanto all’indomani dal corteo pro Palestina…Leggi tutto
Celebrata la XX edizione della Festa della Noce di Motta Camastra
Nell’ambito della XX edizione della Festa della Noce di Motta Camastra, le cui prime due giornate si sono svolte venerdì 27 e sabato 28 settembre (sabato 5 e domenica 6 ottobre le ultime due giornate), a Motta Camastra è stato presentato il libro “Natura e Geo-Architettura dell’antica Mocta Sancti Michaelis” scritto da Ernesto Bellomo, Gaetano Consalvo e Alessandro Crisafulli. Bellissimo pomeriggio per parlare (e poi assaggiare) di cultura della dieta mediterranea e noce di Motta Camastra con magnificente “delizia” editoriale finale con gli stessi autori (prof. Ernesto Bellomo, il dott.…Leggi tutto
Fornitura di energia elettrica a Favignana, da anni SEA eroga il servizio ma non riceve alcun pagamento
La Società chiede pertanto che siano messi in atto tutti i provvedimenti necessari a risolvere in via definitiva la vicenda, sia sotto il profilo della titolarità degli impianti di gestione idrica che dell’attribuzione delle utenze di fornitura elettrica, attualmente non corrisposteLeggi tutto
Lo scrittore e poeta modicano Domenico Pisana in Svizzera “Premio Switzerland Literary Prize 2024”
Vi sono diversi modi per andare a Massagno, grazioso comune svizzero del Canton Ticino (nel distretto di Lugano), per potere apprezzare lo splendido territorio collinare che accarezza l’anima e oltrepassa il tempo. Domenico Pisana (presidente del Caffè Letterario Quasimodo di Modica) ha scelto di percorrere un ponte speciale: quello letterario. Lo ha fatto attraverso la recentissima raccolta poetica “Profili di tempo e d’anima” (OperaIncerta editore, Ragusa, 2024, pp. 136), epifania lirica che è salita sul podio della quarta edizione dell’importante Premio della Svizzera “Switzerland Literary Prize 2024”, nato per accomunare…Leggi tutto