Temporali fino a domani, poi torna l’anticiclone

Un vortice carico di maltempo porterà in avvio di settimana tanti temporali, con rischio nubifragi e grandinate, su molte delle nostre regioni. Ma durerà poco, perché poi tornerà un redivivo anticiclone africano. Tra oggi, lunedì 19 agosto, e domani martedì 20 il passaggio di un ciclone alimentato da correnti instabili in discesa dal Nord Europa provocherà dunque non poche precipitazioni su molte regioni dell’Italia. Le piogge e i temporali arriveranno prima al Nord-est, per poi estendersi a partire da domani anche alle regioni del Sud. Non sono esclusi fenomeni estremi a livello locale, come nubifragi e grandinate in particolare sulla Romagna e sulle Marche.

Da mercoledì 21 agosto però, sottolinea iLMeteo.it, una vasta area di alta pressione di origine subtropicale guadagnerà nuovamente lo spazio perduto. Insomma, riecco il famigerato anticiclone africano, direttamente dal deserto del Sahara, che si espanderà su buona parte del bacino del Mediterraneo. Oltre a una maggior stabilità atmosferica con tanto sole, ci aspettiamo pure un deciso aumento delle temperature con punte massime fin verso i 30/35°C su Sicilia, Calabria e Puglia.

Oggi, lunedì 19 agosto: Al Nord: temporali e rovesci a carattere irregolare. Al Centro: temporali forti, specie su adriatiche. Al Sud: temporali anche intensi e crollo termico.

Domani, martedì 20 agosto: Al Nord: tempo via via più stabile. Al Centro: temporali sul versante adriatico, sole altrove. Al Sud: instabile.

Mercoledì 21 agosto: Al Nord: poco nuvoloso ovunque. Al Centro: cielo poco nuvoloso dappertutto. Al Sud: rovesci sui monti.

TENDENZA: nuova espansione dell’anticiclone africano su tutto il Paese; temperature in ulteriore aumento ovunque. (Adnkronos)