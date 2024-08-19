Roma, grave bimbo di 5 anni precipitato da finestra

Condividi questo articolo?

Un bambino di cinque anni è in gravi condizioni dopo essere caduto da una finestra, da un’altezza di 8 metri, mentre giocava con il fratellino più piccolo in camera da letto. È successo a Capena, comune in provincia di Roma, in un appartamento di via Tiberina. Il piccolo, figlio di una coppia originaria del Bangladesh, è stato trasportato in eliambulanza al Policlinico Gemelli. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i carabinieri. (Adnkronos)