Riposto, nel borgo di Torre Archirafi risate e magia con “Apparis Scompari”, lo show di Andrea Paris

Il borgo marinaro di Torre Archirafi a Riposto si prepara ad ospitare il travolgente spettacolo di magia e comicità di Andrea Paris. Il 6 agosto, alle ore 21, andrà in scena, nella centralissima piazza Vagliasindi, ‘Apparis Scomparis’, show di prestidigitazione e mentalismo, organizzato dall’assessorato agli Eventi del Comune di Riposto e prodotto da Arts Promotion. Lo spettacolo, a ingresso gratuito, è in grado di coinvolgere e appassionare tra carte, palline, corde e tanta ironia, il pubblico di tutte le età in situazioni surreali e divertenti. “Apparis Scomparis è uno spettacolo di magia comica completamente interattivo – spiega Andrea Paris – Il pubblico sarà coinvolto a gruppi e, addirittura, per alcuni giochi, tutta la platea, in situazioni divertenti, surreali e magiche”. Mago, illusionista, prestigiatore, mentalista, comico e attore, Andrea Paris è salito alla ribalta nazionale con il secondo posto ad ‘Italia’s got talent’, nel 2019, e con la vittoria, l’anno successivo, alla settima edizione di ‘Tu si que vales’.

Dopo un esordio, sin da giovanissimo, nella magia, si dedica al teatro, frequentando corsi sullo studio e sulla caratterizzazione del personaggio. Una formazione che gli consente di inserire la parte attoriale nei suoi spettacoli di magia. “Un prestigiattore – ama definirsi l’artista – Un mago sì, ma che regala pezzi di teatro e meraviglia durante le sue esibizioni”. Grazie ai successi televisivi, nel corso degli anni, Paris si esibisce in importanti teatri sia italiani che esteri, tra cui il Teatro Massimo di Palermo ed il Dubai Opera Theater, e nel CFN (Celebrity Fight Night Italy) organizzato dalla ABF per tantissime celebrità di Hollywood e del mondo dello spettacolo, tra cui Morgan Freeman, Sharon Stone, Antonio Banderas, Steven Tyler, Andrea Bocelli e David Foster.

