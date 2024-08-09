Riapre all’ex Stabilimento Florio di Favignana la Sala della Battaglia delle Egadi

Condividi questo articolo?

Forgione: “Un ulteriore passo per migliorare la già ricca offerta turistica e culturale”

Dopo sei anni di chiusura, è stata riaperta ieri al pubblico, presso l’ex Stabilimento Florio di Favignana, la Sala della Battaglia delle Egadi.

“Oggi è un giorno importante”, ha dichiarato il sindaco Francesco Forgione. “Restituiamo al pubblico una delle sale multimediali più belle del panorama museale siciliano, un progetto fortemente voluto dal compianto Sebastiano Tusa che siamo felici di rilanciare”.

Inaugurata nel 2015, la straordinaria area multimediale offre ai visitatori un’esperienza immersiva nella storia, permettendo di rivivere, attraverso avanzate ricostruzioni digitali, suoni, immagini e narrazioni, l’epico scontro che sancì la supremazia di Roma nel Mediterraneo. Ieri numerosi turisti hanno potuto visitare e apprezzare la sala.

Nel frattempo, è stato avviato anche un intervento di manutenzione della Sala Torino, che conserva le preziose video testimonianze di tonnaroti e lavoratori e lavoratrici dello Stabilimento. L’attività rientra nel piano dell’Amministrazione comunale per potenziare il Polo museale e la già ricca offerta culturale e turistica.

“L’ex Stabilimento – dice il sindaco Forgione – è ormai un punto di riferimento culturale non solo per i visitatori estivi, ma anche per tutti i cittadini che desiderano riscoprire la storia e l’identità dell’isola e dell’arcipelago delle Egadi”.