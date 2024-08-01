Pollina, al “Valdemone” il Festival internazionale di teatro di strada nuovo circo e musica

Condividi questo articolo?

Sabato 24 e domenica 25 agosto arriva la quindicesima edizione del “Valdemone”, il Festival internazionale di teatro di strada nuovo circo e musica, che trasformerà l’incantevole paesino medievale delle Madonie in un palcoscenico vibrante di creatività e cultura. In quei due giorni Pollina accoglierà artisti e visitatori e offrirà un programma ricco di eventi e performance per tutte le età.

Il festival, patrocinato dal comune di Pollina e organizzato dall’associazione Kiklos, accoglierà artisti e performer provenienti da tutta Italia e anche da altre parti del mondo, che porteranno in scena una grande varietà di performance: giocoleria, acrobatica, musica e clownerie, animando le piazze, i pittoreschi scorci e le vie storiche di Pollina. Gli spettacoli, che partiranno già dal pomeriggio, saranno tutti gratuiti, lo spettacolo serale al Teatro Pietrarosa avrà un ticket di 5 euro. I visitatori potranno immergersi in un’atmosfera magica, tra colori, suoni e profumi, riscoprendo l’antico fascino delle arti performative che si sposa perfettamente con l’autenticità architettoniche del piccolo borgo arroccato a 730 metri sul livello del mare.

“Quest’anno sono quindici anni che portiamo avanti questo festival – raccontano gli organizzatori – ogni anno è una nuova sfida perché non sono poche le difficoltà, pensate solo l’allestimento di questo paese, il palco da montare, tutto da trasportare per le strade piccole e pedonali. Una sfida che portiamo ancora avanti con entusiasmo. Entusiasmo che sentiamo arrivare dagli artisti e storici seguaci del festival. Quest’anno vogliamo sentire vicine tutte le persone e gli artisti che amano questo festival, che sono tante, e abbiamo chiesto a tutti loro di venire a festeggiare con noi”.

Il tema di quest’anno sarà l’impollinazione culturale per rappresentare un simbolico scambio di idee, emozioni e creatività che arricchisca l’anima di tutti i partecipanti, un po’ ciò che ha cercato di fare il Valdemone in tutti questi anni.

A celebrare i quindici anni di Valdemone ci saranno artisti che hanno segnato la storia del festival: Salvo Di Paola, Samaki, Jenny Pavone, Gianmarco Amato, Compagnia Eia, Compagnia Circocentrique, Banda alle ciance, Luca fachiro, John Birks Orchestra e Rolando Rondinelli.

Come ogni anno si mescoleranno spettacoli di circo contemporaneo con artisti di fama nazionale che si esibiranno in performance mozzafiato che uniscono acrobazie e arte visiva. Ci sarà anche spazio per i concerti live e bande di musica itineranti. Inoltre, come ogni anno, la manifestazione avrà un forte focus sulla sostenibilità e sull’inclusività: “Vogliamo che il festival sia un’occasione di condivisione e di crescita culturale per tutti, residenti e visitatori”, concludono gli organizzatori.

PROGRAMMA 15ESIMA EDIZIONE VALDEMONE FESTIVAL

(suddiviso per piazze)

Sabato 24 agosto

Piazza Duomo

ore 16.00 Banda alle ciance (Street band) itineranti

ore 20.30 Banda alle ciance (Street band) itineranti

Piazza S. Giuliano

ore 17.00 Gianmarco Amato in: “Ci vuole calma” (Spettacolo comico eccentrico di follia teatrale urbana.) 45 minuti

ore 19.00 Jenny Pavone in: “Waiting for the Miss” (Trapezio) 35 minuti

ore 19.45 Michela Samaki in: in: “Ragazza confusa” (Tip Tap e giocoleria) 40 minuti

Piazza San Pietro

ore 18.00 Rolando Rondinelli in: “Tip Tap Pum” (Tip Tap) 45 minuti

Teatro Pietra Rosa

ore 19.00 Cia Eia in: “Espera” (Circo partecipativo) 40 minuti

ore 20.00 Luca Fakiro e Nina in: “ÍÑIS KOR” (danza col fuoco ed elementi di Fachirismo e Sputa fuoco) 40 minuti

ore 22.30 Cie Circoncentrique in: “Respire” (Circo contemporaneo) 55 minuti

Domenica 25 agosto

Piazza Duomo

ore 16.00 John Birks Orchestra (Street band) itineranti

Piazza San Giuliano

ore 17.00 Jenny Pavone in: “Waiting for the Miss” (Trapezio) 35 minuti

ore 18.30 Gianmarco Amato in: “Ci vuole calma” (Spettacolo comico eccentrico di follia teatrale urbana.) 45 minuti

ore 19.30 Rolando Rondinelli in: “Tip Tap Pum” (Tip Tap ) 40 minuti

Piazza San Pietro

ore 17.45 Michela Samaki in: “Ragazza confusa” (Tip Tap e giocoleria) 40 minuti

Teatro Pietra Rosa

ore 19.00 compagnia Eia in: “Espera” (Circo partecipativo) 40 minuti

ore 20.00 Luca Fakiro e Nina in: “ÍÑIS KOR” (danza col fuoco ed elementi di Fachirismo e Sputa fuoco) 40 minuti

ore 22.00 gran gala finale con tutti gli artisti e la partecipazione di Salvo Di Paola (Stand-up comedian) musica dal vivo

