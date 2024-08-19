Condividi questo articolo?

Un fiume di gente ha attraversato il periplo del centro storico per vivere a pieno la magia dell’edizione 2024 della Notte Bianca di Gangi. Tra sabato sera e domenica alle prime luci dell’alba un numero incalcolabile di persone ha affollato la grande area pedonale da viale delle Rimembranze a piazza del Popolo, bambini con i propri genitori, comitive di amici, famiglie, ragazzi, turisti.

A far ballare i tanti giovani, ma anche meno giovani, ci hanno pensato il concerto “Tra palco e realtà” il tributo a Ligabue a cura de i “77 giri di Ligabue Experience” con la partecipazione straordinaria di Max Cottafavi (storico chitarrista del “Liga”) e l’atteso e colorato evento di “Radio Time 90 Dance Show” con Fabio Flesca.

“Con la presenza complessiva di migliaia di persone – ha detto il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello – complice anche la splendida serata è stata davvero una Notte bianca carica di entusiasmo e sano divertimento. L’evento oramai è consolidato e richiama ogni anno gente proveniente da tutto l’hinterland. I miei ringraziamenti ai tanti che si sono spesi per la buona riuscita della manifestazione”.