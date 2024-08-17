Londra, incendio a Somerset House, cento vigili del fuoco mobilitati

Redazione
Interessata dalle fiamme solo una sezione di dimensioni limitate dell’edificio

Un centinaio di vigili del fuoco sono stati mobilitati per spegnere le fiamme che si sono sviluppare a Somerset House sullo Strand, nel centro di Londra. La prima chiamata ai pompieri è arrivata intorno a mezzogiorno (ora locale).

Il sito è stato chiuso al pubblico. Ma è solo una sezione di dimensioni ridotte dell’edificio a essere interessata dalle fiamme, si precisa sul sito della residenza, ora uno spazio aperto al pubblico usato come hub culturale.

 

 


