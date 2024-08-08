Lo “Street Book” sbarca a Francofonte

Condividi questo articolo?

La cultura che esce al di fuori dei luoghi tradizionali. É questo l’obiettivo dello “Street Book”, iniziativa arrivata anche a Francofonte nei giorni scorsi e che ha visto protagonista lo scrittore Alessandro Serra.

L’autore è stato presente con il suo camper nella centralissima piazza Dante/Ville dove ha avuto modo di confrontarsi con i cittadini francofontesi parlando di libri, cultura e creatività.

“Abbiamo accolto l’iniziativa immediatamente”, commenta il sindaco Lentini.

“La cultura è importante e va ricordato che sono proprio lo studio e la cultura in generale a renderci dei cittadini liberi”, prosegue.

“Come amministrazione è dunque per noi fondamentale promuovere anche questi spazi alternativi per poter parlare di cultura a 360 gradi”, sottolinea.

“La prima edizione dello “Street Book” è nata dalla voglia di avvicinare i francofontesi e riunire gli amanti dei libri nella “street”, la strada appunto, promuovendo creatività, immaginazione e amore per la lettura”, spiega l’assessore alla cultura, l’avv. Vanessa Impeduglia.

“E’ stato un momento unico nel suo genere”, spiega, “Alessandro Serra con la sua grande affabilità, è riuscito ad attrarre un vasto pubblico di grandi e piccoli, incuriositi dal suo camper con banchetto annesso, ricco di giochi e soprattutto di libri”.

“Sono felice che l’ iniziativa sia stata gradita da molte persone e che sia stata accolta anche dai più piccoli e sono soprattutto loro che abbiamo il dovere di coinvolgere nella lettura e nel mondo della cultura in generale! Grazie ai miei concittadini che si dimostrano sempre molto aperti alle iniziative culturali che promuoviamo”, conclude l’assessore.

Nella foto, Street Book Serra Impeduglia