Le Notti di BCsicilia: Cefalù, passeggiata archeologica lungo le mura megalitiche

Redazione
Nell’ambito della manifestazione Le Notti di BCsicilia si terrà mercoledì 21 agosto 2024 una passeggiata archeologica lungo le mura megalitiche. Appuntamento alle ore 18,30 a Piazza Garibaldi a Cefalù. La presentazione sarà a cura della prof.ssa Valentina Portera, Presidente BCsicilia di Cefalù, mentre le emergenze storico archeologiche e le strutture architettoniche, durante il percorso, verranno illustrate dal prof. Antonio Franco e dall’arch. Tania Culotta. L’iniziativa è promossa dalla sede locale di BCsicilia e dal Comune di Cefalù. Per prenotazioni: tel. 320.6468568 – Email: cefalu@bcsicilia.it.

Sin dal V secolo a. C. Cefalù venne protetta da una fortezza di mura megalitiche che chiudevano la Rocca da una punta all’altra del golfo. La cinta muraria è ancora oggi visibile: copre tutta la costa, dalla parte inferiore della torre in piazza Garibaldi, per poi coprire l’intera Rocca e saldarsi su alcune fenditure naturali. Sulle mura difensive erano collocate solo quattro porte di accesso alla città, costantemente controllate e poste in posizioni privilegiate. Tre di queste affacciavano sul mare, mentre una era posizionata verso l’entroterra. Gli Arabi, che arrivarono a Cefalù nell’XI secolo, restarono colpiti dallo stratagemma difensivo adottato nella cittadina, tanto da definirla una vera e propria fortezza fabbricata sopra gli scogli. Tra la scogliera e le mura megalitiche, Cefalù divenne un fortino inespugnabile, e fu realmente più difficile per le dominazioni successive insediarsi in questo centro abitato florido di cultura e di economia. Durante il percorso sarà possibile osservare le mura dall’esterno, percorrendo la passeggiata  sugli scogli progettata dagli architetti Culotta e Leone.

In allegato foto muro megalitico.


