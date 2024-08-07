Le “Metamorfosi” di Cinzia Maccagnano con protagonista Pia Lanciotti chiude il Mythos Troina Festival

Condividi questo articolo?

La rassegna diretta da Luigi Tabita si conclude con una serata evento ospitata nel suggestivo scenario del Monte Muganà. Il testo che si rifà a Ovidio, Rilke, Elliot e Pavese, mette in scena alcuni dei racconti più affascinanti che parlano dell’uomo e della sua essenza.

Si chiude la quarta edizione del Mythos Troina Festival diretto da Luigi Tabita con la serata – evento “Metamorfosi” (Produzione Bottega del Pane), che vedrà protagonista l’attrice Pia Lanciotti diretta dalla regista Cinzia Maccagnano.

Questo appuntamento, che fa parte della nuova sezione della rassegna denominata Oltremythos, sarà ospitato sabato 10 agosto alle 21.00 nel suggestivo scenario del Monte Muganà di Troina (Enna).

Il testo, che si rifà a Ovidio, Rilke, Elliot e Pavese, mette in scena alcuni dei racconti più affascinanti che parlano dell’uomo e della sua essenza.

Le Metamorfosi, infatti, raccolgono i miti del cambiamento, della fuga e anche del legame essenziale tra uomo e natura a partire dal misterioso Caos da cui tutto ha origine, verso l’eternità della trasformazione.

Pia Lanciotti, nota al grande pubblico per la sua interpretazione di Donna Wanda nella fortunata serie “Mare Fuori”, sarà accompagnata sul palco dal quartetto d’archi: Dario Militano (Violino I), Antonio Ambra (Violino II), Mattia Sapia (Viola) e Giulio Nicolosi (Violoncello).

L’evento sarà aperto da un prologo con protagoniste le attrici Gaia Bevilacqua e Ginevra Di Marco.