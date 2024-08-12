La 25ª Cronoscalata Giarre Montesalice Milo, rinviata per la cenere vulcanica, sarà recuperata l’8, 9 e 10 novembre

Condividi questo articolo?

La direzione sport automobilistico e relazioni internazionali di Automobile Club d’Italia ha ufficialmente comunicato all’A. C. Acireale che la 25ª edizione della Cronoscalata Giarre Montesalice Milo, rinviata lo scorso 7 luglio a causa della caduta di sabbia vulcanica, sarà recuperata i prossimi 8, 9 e 10 novembre.

La decisione è stata presa dalla giunta sportiva, acquisiti i pareri favorevoli della commissione velocità in salita, del promotore e del segretario degli organi sportivi, confermando la validità di CIVM Sud e di tutte le altre titolazioni.

“Abbiamo fatto la richiesta di assegnazione di nuova data alla direzione sport automobilistico l’indomani della sospensione della gara per l’improvvisa eruzione vulcanica – spiega Giuseppe Trovato, vicepresidente dell’Automobile Club Acireale – confortati dai pareri del delegato sportivo regionale Daniele Settimo e del presidente della commissione velocità in salita, Alessandro Battaglia. Difatti, il nostro gruppo sportivo, collaborato dalla Scuderia Giarre Corse, non ha smesso di essere operativo ed abbiamo raggiunto l’obiettivo, condividendo i passaggi anche con gli enti territoriali coinvolti. Nelle prossime settimane – conclude – divulgheremo le modalità di partecipazione ai piloti e ai teams già iscritti alla manifestazione e che hanno tenuto la sessione di prove ufficiali il 6 luglio scorso”.