Nella piazzetta Vittime della Mafia a Gangi: si presenta il libro “Quattro di coppia” di Fabrizio Escheri

Sarà presentato domani (23 agosto), alle 19, in piazzetta Vittime della Mafia a Gangi, il libro “Quattro di coppia” di Fabrizio Escheri edito da Ianieri, collana “Le Dalie nere”. Escheri dottore commercialista, past presidente dell’Associazione italiana dottori commercialisti sezione di Palermo, consigliere del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, è autore anche del libro “La Strantuliata”.

Dopo i saluti del sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello e dell’assessore alla cultura Roberto Franco a dialogare con l’autore saranno: Santi Consolo, garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti in Sicilia e per il loro reinserimento sociale (magistrato in pensione) e ancora Santi Cicardo e Aldo Schiavetto. Modera il giornalista Michele Ferraro.

Dalla presentazione del libro: “Un romanzo scritto come una gara di canottaggio, lo sport in cui si va avanti remando all’indietro e si arriva di spalle al traguardo con gli occhi puntati alla partenza. Quattro amici, quattro compagni di barca – Luca, Sergio, Johnny e Vito – da adolescenti diventano giovani uomini. La vita, proprio come quel tipo di competizione, alterna varie fasi e non sempre alla fine si giunge vittoriosi. Allo start si offre il massimo dell’impegno per emergere tra i concorrenti, poi si allunga per mantenere il distacco o recuperare il ritardo, infine si rallenta per prendere fiato e prepararsi al rush finale. Ma Sergio a quel traguardo non arriverà, perché sarà ucciso. Luca, il capovoga del quattro di coppia, non si arrenderà all’esito delle indagini sulla sua morte e cercherà di coinvolgere anche gli altri due amici nella ricerca della verità”.